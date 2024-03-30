إصابة 7 ركاب على متن طائرة متجهة من تل أبيب إلى نيويورك

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت صحيفة "نيويورك بوست" أن 7 أشخاص أصيبوا على متن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" وهى في طريقها من تل أبيب إلى نيويورك، بعد تعرضها لمطبات جوية شديدة، أجبرتها على تحويل مسارها إلى مطار آخر.
وبحسب ما أورده موقع "آي 24" الإسرائيلي اليوم السبت، قام المسعفون على الأرض بنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الاسعافات، فيما تحقق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في ملابسات وقوع الحادث.
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن رحلة يونايتد إيرلاينز رقم 85 التي غادرت تل أبيب أمس الجمعة الساعة 7 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة كان من المفترض أن تهبط في ميناء ليبرتي في نيوجيرسي، وهبطت في مطار ستيوارت الدولي في مقاطعة أورانج، نيويورك الساعة 6.45 مساءً.
وقالت شركة الطيران إن الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 حولت مسارها إلى المطار البديل "بعد ورود أنباء عن هبوب رياح قوية في نيويورك".
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