إصابة 7 ركاب على متن طائرة متجهة من تل أبيب إلى نيويورك

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" أن 7 أشخاص أصيبوا على متن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" وهى في طريقها من تل أبيب إلى نيويورك، بعد تعرضها لمطبات جوية شديدة، أجبرتها على تحويل مسارها إلى مطار آخر.

وبحسب ما أورده موقع "آي 24" الإسرائيلي اليوم السبت، قام المسعفون على الأرض بنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الاسعافات، فيما تحقق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في ملابسات وقوع الحادث.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن رحلة يونايتد إيرلاينز رقم 85 التي غادرت تل أبيب أمس الجمعة الساعة 7 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة كان من المفترض أن تهبط في ميناء ليبرتي في نيوجيرسي، وهبطت في مطار ستيوارت الدولي في مقاطعة أورانج، نيويورك الساعة 6.45 مساءً.

وقالت شركة الطيران إن الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 حولت مسارها إلى المطار البديل "بعد ورود أنباء عن هبوب رياح قوية في نيويورك".



