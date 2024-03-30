غالانت: سنوسع عملياتنا في الشمال ونصل لكل مكان يعمل فيه حزب الله في بيروت ودمشق

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-أجرى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، تقييما للأوضاع في مقر القيادة الشمالية، وفي الأثناء اطلع على اغتيال نائب قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله وتلقى إحاطة حول العمليات التي يتم تنفيذها على المستوى الاستخباراتي من أجل تنفيذ اغتيالات أخرى؛ حسبما جاء في بيان صدر عن مكتبه امس الجمعة.

وقال غالانت عقب جلسة تقييم الأوضاع، إن "نتائج ما تقوم به القيادة الشمالية مبهرة جدا، ويتم إدارة المعركة على مستوى عال جدا".

وأضاف أننا "انتقلنا من ضرب حزب الله إلى ملاحقته، سنصل إلى كل مكان يتواجد فيه في بيروت وبعلبك وصور وصيدون والنبطية وإلى كل امتداد الجبهة، وأيضًا لأماكن بعيدة أكثر مثل دمشق وغيرها. سنعمل في كل مكان يتطلب منا ذلك".

واعتبر غالانت أن "حزب الله هو المسؤول عن الضرر الكبير في لبنان، ونصر الله هو المسؤول بشكل شخصي عن عدد القتلى الكبير في التنظيم، قتل أكثر من 320 'مخربا' لديهم وسنجبي ثمنا مقابل كل عملية من لبنان".

وختم بالقول "سنزيد من وتيرة العمليات ونوسع المعركة، هذا ما قلته لوزير الدفاع في واشنطن، لويد أوستن، والمبعوث الخاص، عاموس هوكشتاين، هذا الأسبوع في واشنطن وهذا ما أوعزت الجيش به في القيادة الشمالية".

تأتي تصريحات غالانت بعد ساعات من ضربات نسبت لإسرائيل واستهدفت مواقع عسكرية بينها مستودعات أسلحة قرب مطار حلب الدولي فجر امس الجمعة.



وأفيد بوقوع 42 قتيلا جراء الضربات الإسرائيلية بينهم 6 من "حزب الله"، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أشار إلى أن "الضربات الإسرائيلية هي الأعنف على سورية منذ 3 سنوات".

وذكر موقع "واينت" الإلكتروني، أن الغارة الإسرائيلية على مطار حلب استهدفت "شحنة معينة" من الأسلحة الإيرانية في موقع داخل المطار.

وألمح إلى أن هذه الشحنة عبارة عن صواريخ موجهة، أو طائرات بدون طيار، أو معدات لتحسين دقة الصواريخ، وأنها كانت مرسلة إلى حزب الله.

وبحسب "واينت"، فإن إيران تسعى إلى تزويد حزب الله بأسلحة دمرتها الغارات الإسرائيلية، في الأشهر الأخيرة، في إطار استعدادات حزب الله وإسرائيل لحرب شاملة محتملة بين الجانبين.