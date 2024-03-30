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بعد وجبة إفطار رمضان- مشروبات سحرية لتنظيف معدتك

3/30/2024 5:07:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني البعض من عدم الراحة في المعدة والشعور بألم واحتباس الغازات بعد تناول وجبة إفطار دسمة في رمضان، ما يسبب حالة من الإزعاج وانتفاخ البطن.
ونستعرض في السطور التالية بعض المشروبات التي تساعد على تنظيف المعدة للشعور بالراحة.


مشروبات سحرية لتنظيف معدتك


1- المياه
يساعد شرب الكثير من الماء على بقاء الجسم رطبًا، ويعد ذلك أبسط طريقة لتنظيم عملية الهضم والتخلص من الاضطرابات والغازات والمغص.
ويوصى بشرب 6-8 أكواب من الماء الفاتر يوميًا لتنظيف القولون والمعدة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة شرائح الفواكه والخضروات الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.


2- عصير الليمون
يخلط عصير الليمون الطازج مع ملعقة صغيرة من العسل وقليل من الملح مع الماء الدافئ، حيث يساعد على تنظيف المعدة والأمعاء بانتظام.


3- شاي الأعشاب
تساعد بعض أنواع شاي الأعشاب على تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق تنظيف المعدة والقولون، ومن بين تلك الأعشاب الملينة والصبار، ما يمكن أن يساعد في علاج الإمساك.


4- الزنجبيل
ينشط مغلي جذور الزنجبيل عملية الهضم، ويمكن إضافة حلقات الزنجبيل المقطعة إلى العصائر الأخرى أو الشاي، يمكن خلط ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل والعسل مع كوب واحد من الماء الدافئ، وتناول هذا الخليط مرة أو مرتين في اليوم.

الكونسلتو

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