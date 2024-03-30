عباس يؤكد ضرورة استلام دولة فلسطين غزة كالضفة

عباس يؤكد ضرورة استلام دولة فلسطين غزة كالضفة
التاريخ
3/30/2024 5:07:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الجمعة، ضرورة استلام دولة فلسطين قطاع غزة، كما هو حال الضفة الغربية.
وأشار عباس في محادثة هاتفية مع الرئيس البلغاري رومن راديف إلى "ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع آليات لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة بالكامل".
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