Saturday, 30 March 2024 12:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عباس يؤكد ضرورة استلام دولة فلسطين غزة كالضفة

3/30/2024 5:07:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الجمعة، ضرورة استلام دولة فلسطين قطاع غزة، كما هو حال الضفة الغربية.


وأشار عباس في محادثة هاتفية مع الرئيس البلغاري رومن راديف إلى "ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع آليات لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة بالكامل".


MENAFN30032024000208011052ID1108038797

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث