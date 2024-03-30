طيران الاحتلال يقصف خان يونس ومدفعيته تستهدف المغراقة
التاريخ
3/30/2024 5:07:39 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنت طائرات الاحتلال الحربية أحزمة نارية عنيفة شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي للمنطقة.
ووسط القطاع، تقصف المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف منطقتي المغراقة والزهراء.
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