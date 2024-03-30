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طيران الاحتلال يقصف خان يونس ومدفعيته تستهدف المغراقة

3/30/2024 5:07:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنت طائرات الاحتلال الحربية أحزمة نارية عنيفة شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار القصف المدفعي للمنطقة.


ووسط القطاع، تقصف المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف منطقتي المغراقة والزهراء.


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