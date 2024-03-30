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المقاومة: 4 محددات لنجاح أي مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل

3/30/2024 5:07:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، أن نجاح أي مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل يعتمد على 4 محددات أساسية، ضمنها عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.


وقالت حماس في بيان على حسابها بمنصة تليغرام إن المحددات الأربعة هي "وقف العدوان (الإسرائيلي) بشكل شامل، وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من كل قطاع غزة، وحرية عودة النازحين (إلى شمال القطاع) وإدخال المساعدات واحتياجات شعبنا وأهلنا في القطاع" ضمن صفقة تبادل للأسرى في غزة.


وكانت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) قالت الأربعاء الماضي إن المفاوضات غير المباشرة مستمرة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، بينما يتركز الخلاف الرئيسي بشأن عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة.


واعتبرت الحركتان -وفق البيان- أن "الشعب الفلسطيني في مواجهة مفتوحة ومباشرة مع الاحتلال في ظل ما يقوم به في القدس والمسجد الأقصى المبارك من اعتداءات وانتهاكات إلى جانب الاقتحامات والاغتيالات في الضفة".


وشددت حركتا حماس والجهاد على "ضرورة تصاعد المقاومة بجميع أشكالها في كافة ساحات المواجهة".


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