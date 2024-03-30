لمستويات تاريخية .. هكذا بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 360 ديناراً، فيما وصل سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 315 ديناراً في الأردن اليوم السبت وفقاً لما أفاد به سليم ديب، أمين السر العام لنقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.



وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيراً إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.



وارتفع سعر غرام الذهب اليوم 60 قرشا حيث وصل غرام 21 الأكثر طلبا لـ 45 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 43 دينارا للشراء.