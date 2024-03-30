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بنطال القماش البني نجم موضة الربيع

3/30/2024 5:07:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمثل بنطال القماش البني، نجم الموضة النسائية في ربيع وصيف 2024 ليمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة.
وأوضحت مجلة "Instyle" أنه يشعل نار المنافسة مع بنطال القماش الأسود والجينز الأزرق المميز على قمة الموضة.


وأضافت المجلة أنه يأتي بقصة انسيابية ذات وسط عال وأرجل واسعة ليمنح المرأة إحساساً بالراحة.


وقالت إنه يتناغم مع قطعة فوقية باللون الأبيض أو الكريمي، ويخلق ثنائياً رائعاً مع درجات الأصفر. وتكتمل أناقة هذه الإطلالة الصيفية الأنيقة بحذاء باليرينا، بمظهر شبكي.

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