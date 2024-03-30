بنطال القماش البني نجم موضة الربيع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمثل بنطال القماش البني، نجم الموضة النسائية في ربيع وصيف 2024 ليمنح المرأة إطلالة كلاسيكية أنيقة.
وأوضحت مجلة "Instyle" أنه يشعل نار المنافسة مع بنطال القماش الأسود والجينز الأزرق المميز على قمة الموضة.
وأضافت المجلة أنه يأتي بقصة انسيابية ذات وسط عال وأرجل واسعة ليمنح المرأة إحساساً بالراحة.
وقالت إنه يتناغم مع قطعة فوقية باللون الأبيض أو الكريمي، ويخلق ثنائياً رائعاً مع درجات الأصفر. وتكتمل أناقة هذه الإطلالة الصيفية الأنيقة بحذاء باليرينا، بمظهر شبكي.
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