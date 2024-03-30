مخاطر تناول الشوربة بهذه الطريقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، العديد من النصائح المختلفة، وخاصة للصائمين، وأبرزها عدم كسر الصيام على الماء أو العصير أو المشروبات الغازية، حيث أنها من الأخطاء التي يقترفها الكثير من الأشخاص، مشددًا على ضرورة بدء وجبة الإفطار بتناول القليل من الشوربة الساخنة.
وأوضح الناظر، خلال استضافته ببرنامج "صباحك ورد"، على قناة "ten" الفضائية، أن الشوربة الدافئة تساعد على تهيئة المعدة لعملية هضم الطعام الذي سيتم تناوله في وجبة الإفطار، عن طريق تعزيز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليها.
وأوصى استشاري الأمراض الجلدية بعدم عصر الليمون على الشوربة، لأن السخونة تؤدي إلى تكسير فيتامين سي، مما يمنع الجسم من الاستفادة منه.
كما حذر من عدم الإفطار على العصائر والمثلجة أو الماء المثلج و المشروبات الغازية، ناصحا بعدم الإسراف في تناول الحلويات الرمضانية، واستبدالها بالفواكه المرطبة التي تحتوي على نسب كبيرة من المياه.
كما شدد على ضرورة عدم النوم بعد السحور مباشرة، وأيضا على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه في الفترة من بعد الإفطار حتى السحور بمعدل 3 إلى 4 لترا.
الكونسلتو
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