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مخاطر تناول الشوربة بهذه الطريقة

3/30/2024 5:07:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، العديد من النصائح المختلفة، وخاصة للصائمين، وأبرزها عدم كسر الصيام على الماء أو العصير أو المشروبات الغازية، حيث أنها من الأخطاء التي يقترفها الكثير من الأشخاص، مشددًا على ضرورة بدء وجبة الإفطار بتناول القليل من الشوربة الساخنة.
وأوضح الناظر، خلال استضافته ببرنامج "صباحك ورد"، على قناة "ten" الفضائية، أن الشوربة الدافئة تساعد على تهيئة المعدة لعملية هضم الطعام الذي سيتم تناوله في وجبة الإفطار، عن طريق تعزيز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليها.


وأوصى استشاري الأمراض الجلدية بعدم عصر الليمون على الشوربة، لأن السخونة تؤدي إلى تكسير فيتامين سي، مما يمنع الجسم من الاستفادة منه.


كما حذر من عدم الإفطار على العصائر والمثلجة أو الماء المثلج و المشروبات الغازية، ناصحا بعدم الإسراف في تناول الحلويات الرمضانية، واستبدالها بالفواكه المرطبة التي تحتوي على نسب كبيرة من المياه.


كما شدد على ضرورة عدم النوم بعد السحور مباشرة، وأيضا على ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه في الفترة من بعد الإفطار حتى السحور بمعدل 3 إلى 4 لترا.

الكونسلتو

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