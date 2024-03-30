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وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل للقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في غزة

3/30/2024 5:07:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، زيارة عمل إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي تستضيفه مصر.


ويضم الاجتماع وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا، لبحث تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.


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