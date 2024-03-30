وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل للقاهرة لبحث تطورات الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، السبت، زيارة عمل إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي تستضيفه مصر.
ويضم الاجتماع وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا، لبحث تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية، والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.
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