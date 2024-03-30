MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - الوجبة الأولى بعد الإفطار في رمضان تعتبر أمرًا هامًا، حيث تأخذ الطعام بعد فترة طويلة من الصيام تصل إلى 14 ساعة تقريبًا، ومع ذلك، يجب الحذر بشأن ما يتم تناوله بعد هذه الفترة للحفاظ على الصحة العامة، وتجنب مشاكل الأمعاء والجهاز الهضمي.أطعمة ومشروبات تجنب تناولها على معدة فارغة في رمضان



1. الحمضيات

يجب تجنب تناول الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والجريب فروت والليمون الحامض على معدة فارغة.

وتحتوي هذه الفواكه على مستويات عالية من حمض الستريك الذي يمكن أن يزيد من حموضة المعدة ويسبب حرقة المعدة ومشاكل هضمية.



2. الشاي

يمكن أن يسبب تناول الشاي المخمر بقوة على معدة فارغة التهاب المعدة وحرقة المعدة، حيث يحتوي على مادة التانين التي يمكن أن تؤثر على نسبة السكر في الدم وتسبب الغثيان وزيادة الجوع.



3. الأطعمة الحارة

من الأفضل تجنب تناول الأطعمة الحارة مثل الكاري والأطباق الصينية على معدة فارغة مباشرة، حيث يمكن أن تهيج بطانة المعدة وتؤثر على الهضم والإفراز.



4. القهوة

تحتوي القهوة على الكافيين الذي يعزز اليقظة، ولكن تناولها على معدة فارغة يمكن أن يسبب القلق والعصبية.



5. الزبادي

على الرغم من أن الزبادي صحي وغني بالبروبيوتيك والكالسيوم، إلا أن تناوله على معدة فارغة يمكن أن يؤثر على بكتيريا الأمعاء الصحية بسبب البيئة الحمضية في المعدة، مما يقلل من قيمته الغذائية.



6. الأطعمة المقلية

من الأفضل تجنب تناول الأطعمة المقلية مثل الفطائر على معدة فارغة، حيث تحتوي على نسبة عالية من الدهون التي يمكن أن تسبب الانتفاخ وعسر الهضم والخمول.



لذا، من المهم اختيار الأطعمة بحكمة عند الإفطار للحفاظ على صحتك العامة.

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