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حزب الله: استهدفنا ثكنة راميم بصاروخ بركان

3/30/2024 5:07:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا ثكنة راميم العسكرية الإسرائيلية في الجليل الأعلى بصاروخ بركان، وحققوا إصابة مباشرة.


وأضاف الحزب في بيان أنه سيواصل هجماته على إسرائيل دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة.

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