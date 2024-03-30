حزب الله: استهدفنا ثكنة راميم بصاروخ بركان
التاريخ
3/30/2024 5:07:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إن مقاتليه استهدفوا ثكنة راميم العسكرية الإسرائيلية في الجليل الأعلى بصاروخ بركان، وحققوا إصابة مباشرة.
وأضاف الحزب في بيان أنه سيواصل هجماته على إسرائيل دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة.
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