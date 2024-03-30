حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 3 (كونا) --
الثلاثون من مارس
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1965 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانونا في شأن الموافقة على ارتباط البلاد باتفاقية اتحاد إذاعات الدول العربية.
1965 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانونا بالموافقة على معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء المبرمة في عام 1963.
1971 - اغتيال نائب الرئيس العراقي السابق حردان التكريتي أثناء زيارة غير رسمية إلى الكويت.
2000 - وفاة رجل الأعمال عزت جعفر عن عمر ناهز 88 عاما حيث شغل العديد من المناصب الشرفية في الديوان الأميري وساهم في إنشاء شركة ناقلات النفط الكويتية وشركة الألبان الدانماركية.
2004 - فنزويلا تطلق اسم الكويت على ساحة ولاية فارجاس تقديرا للتبرعات التي أمر بها أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح لمساعدة الولاية التي واجهت كارثة فيضانات في عام 1999.
2005 - وزارة الداخلية تصدر قرارا وزاريا اعتبر فيه البطاقة المدنية للكويتيين بمنزلة تذكرة مرور يستعاض بها عن جواز السفر في التنقل بين دولة الكويت وكل من دولة قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
2008 - صحيفة (الصباح) تصدر عددها الأول وهي جريدة يومية سياسية شاملة تصدر عن شركة الصباح للصحافة والنشر والتوزيع ويرأس تحريرها الدكتور بركات عوض الهديبان.
2016 - اتحاد المهندسين العرب يمنح الدكتورة فتوح الرقم من معهد الكويت للأبحاث العلمية جائزة (المهندسة العربية المتميزة) تقديرا لجهودها وانجازاتها في مجال الهندسة.
2021 - مجلس الأمة يوافق على اقتراحات بقانون بشأن تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتداعياته ويوافق على مشروع قانون لدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات الوباء.
2021 - رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يعلن عن خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية وإبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة.
2021 - مجلس الأمة يوافق على طلب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجوابات المقدمة إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني نظرا إلى وجود العديد من الملفات العالقة والمهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون ووقت كاف لحلها.(النهاية)
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