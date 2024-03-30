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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

3/30/2024 4:27:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 3 (كونا) --

الثلاثون من مارس
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1965 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانونا في شأن الموافقة على ارتباط البلاد باتفاقية اتحاد إذاعات الدول العربية.
1965 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر قانونا بالموافقة على معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء المبرمة في عام 1963.
1971 - اغتيال نائب الرئيس العراقي السابق حردان التكريتي أثناء زيارة غير رسمية إلى الكويت.
2000 - وفاة رجل الأعمال عزت جعفر عن عمر ناهز 88 عاما حيث شغل العديد من المناصب الشرفية في الديوان الأميري وساهم في إنشاء شركة ناقلات النفط الكويتية وشركة الألبان الدانماركية.
2004 - فنزويلا تطلق اسم الكويت على ساحة ولاية فارجاس تقديرا للتبرعات التي أمر بها أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح لمساعدة الولاية التي واجهت كارثة فيضانات في عام 1999.
2005 - وزارة الداخلية تصدر قرارا وزاريا اعتبر فيه البطاقة المدنية للكويتيين بمنزلة تذكرة مرور يستعاض بها عن جواز السفر في التنقل بين دولة الكويت وكل من دولة قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.
2008 - صحيفة (الصباح) تصدر عددها الأول وهي جريدة يومية سياسية شاملة تصدر عن شركة الصباح للصحافة والنشر والتوزيع ويرأس تحريرها الدكتور بركات عوض الهديبان.
2016 - اتحاد المهندسين العرب يمنح الدكتورة فتوح الرقم من معهد الكويت للأبحاث العلمية جائزة (المهندسة العربية المتميزة) تقديرا لجهودها وانجازاتها في مجال الهندسة.
2021 - مجلس الأمة يوافق على اقتراحات بقانون بشأن تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتداعياته ويوافق على مشروع قانون لدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات الوباء.
2021 - رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يعلن عن خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية وإبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة.
2021 - مجلس الأمة يوافق على طلب الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجوابات المقدمة إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني نظرا إلى وجود العديد من الملفات العالقة والمهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون ووقت كاف لحلها.(النهاية)




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