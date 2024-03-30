25 عاما من عهد الملك عبدالله الثاني .. سيرورة الاهتمام بالقطاع الثقافي وانبلاج فجر صناعة الفيلم الأردني

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) النشرة الثقافية لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) ضمن الملف الثقافي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)

من مجدي التل

عمان - 30 - 3 (كونا) -- في سيرورة متواصلة من الاهتمام بالثقافة والإبداع الأدبي والفني بدأت بواكيره عشية تأسيس الدولة الأردنية بنهج لرعاية الثقافة تبنته قيادتها الهاشمية محملا بخطاب ثقافي لمشروع الدولة الحديثة واصلت المملكة الأردنية الهاشمية وعلى امتداد 25 عاما من تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية هذا النهج الذي أولاه جلالته اهتماما بالغا من خلال توجيهاته لما تمثله قطاعات الثقافة والفنون من رافعة تنويرية وحضارية تعكس تاريخ وهوية الأردن وقوته الناعمة وتطلعاته المستقبلية التي تواكب العصر.

ويدخل الأردن ثقافيا بعدما دشن في ظل قيادته يوبيلا فضيا من العطاء والبذل في مختلف القطاعات والمجالات مرحلة تعزيز حضور المنتج الثقافي والفني الابداعي محليا وعربيا ودوليا بدءا من الاعتناء بتوفير البنى التحتية والقوانين والتعليمات والأنظمة لتشكل مرتكزا صلبا تستند عليه الحالة الثقافية بكل تجلياتها الابداعية لتسهم في تحقيق الحضور الابداعي الأردني اللافت والتميز المنشود ولتدفع بالمشهد الثقافي نحو خطوات تراكمية متقدمة تتسق مع السردية الوطنية الأردنية وصولا إلى الاستراتيجية الوطنية للتحديث والتي تقع الثقافة ورعايتها في قلبها.

ومن تجليات الخطوات التي اتخذت في هذا السياق شهد عهد جلالة الملك عبدالله الثاني استحداث تشريعات من شأنها تطوير الحالة الثقافية والفكرية في المملكة تمثلت بقوانين رعاية الثقافة رقم (36) لسنة 2006 وتعديلاته وحق الحصول على المعلومات والملكية الفكرية / حق المؤلف والحقوق المجاورة والوثائق الوطنية رقم (9) لسنة 2017 بالإضافة إلى بروتوكولات مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في نهاية عام 2020 وأنظمة نشر الثقافة والتراث وجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية والتفرغ الإبداعي الثقافي الأردني وصندوق دعم الثقافة علاوة على الإعلان عن اختيار التاسع والعشرين من شهر أيلول من كل عام "يوما وطنيا للقراءة" لتعزيز مكانة القراءة لدورها في تعزيز المعرفة والثقافة والتنمية المستدامة.

وعلى امتداد 25 عاما في ظل رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني للثقافة شهد الأردن نقلات نوعية عديدة ومنجزات لمشروعات ثقافية كبيرة ولمبدعين أردنيين في مجالات الآداب والفكر والنقد والفنون الموسيقية والدرامية وصناعة الفيلم حققوا حضورا ونالوا جوائز على المستويين العربي والدولي وتجسدت الرؤى الملكية في كتب التكليف وخطاباته السامية التي ركزت على توطين المعرفة والانفتاح على لغة العصر والإفادة مما تتيحه التكنولوجيا والاهتمام بالشباب وتمكين المرأة كجزء من عملية الإصلاح فكرا ونهجا وتوسيع المشاركة وتوزيع مكتسبات التنمية، والتشاركية وتطوير فكرة الصناعات الثقافية التي من شأنها أن تسهم في رفد عجلة الإنتاج الوطني.

ومن ابرز ما شهده الأردن من تظاهرات كبيرة كرست حضور الجغرافيا الأردنية حالة ثقافية يتجلى فيها التاريخ والتراث والأبداع والتنوع والعمق الحضاري وأكدت أن النهج الذي أولاه جلالة الملك عبدالله الثاني في رعاية الثقافة وعلى أسس ومرتكزات متينة وضع الأردن في قلب الحالة الثقافية العربية بدأت تباشيرها تلوح منذ رعاية جلالته الاحتفالية الكبيرة لإعلان عمان عاصمة للثقافة العربية عام 2002 ومن ثم عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2017 والتي لم تتوقف بل واصلت صيرورتها نحو التقدم والإنجاز بالاحتفال بمدينة إربد عاصمة للثقافة العربية عام 2022 لتصاحبها مدينتا مادبا بوصفها عاصمة السياحة العربية لعام 2022" لما تتمتع به من معالم ثقافية وتراثية ودينية وأثرية وتاريخية فريدة فيما استحقت مدينة السلط بقرار من لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) لعام 2021 الانضمام إلى قائمة التراث العالمي بوصفها "مدينة التسامح وأصول الضيافة الحضرية في الأردن".

وفي عام 2007 توجت مدينة البترا الأثرية كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة علاوة على إدراج العديد من المواقع الاردنية على قائمة التراث العالمي والعناصر الثقافية والتراثية على قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

ويكشف المشهد الثقافي والفني والتراثي الأردني والذي احتضن مجموعة من التظاهرات الثقافية والفنية ذات الطابع المحلي والعربي والدولي على امتداد 25 عاما ما تزخر به المملكة من البرامج والمشروعات الثقافية والفنية المتعددة في مختلف محافظات المملكة والحضور الرفيع والإنجازات المميزة على مختلف المستويات والصعد المحلية والعربية والدولية واسهم بتفعيل الحياة الثقافية والفنية بمختلف تمظهراتها وإنعاشها بأطياف جديدة ومبتكرة من صنوف الابداع بعد ان هيأت لها مناخات من حرية التعبير الأمر الذي عمل على تعزيز خطاب تنويري أردني أسهمت فيه مؤسسات رسمية وأهلية وخاصة وعبرت عنه جهود الكثير من المثقفين والاكاديميين والمفكرين والكتاب والفنانين الاردنيين الذي حققوا الجوائز تلو الاخرى في مختلف ميادين الابداع ما أسهم بإرساء دينامية ثقافية وتنويرية وسوسيو - اقتصادية على مستوى الوطن شملت مختلف الميادين الابداعية الثقافية ومن بينها الاداب والنشر والمسرح والموسيقا والفكر والسينما والفنون التشكيلية والحرفية والتراثية والفلكلور والتصميم والرقمنة ومختلف الصناعات الابداعية في جعل الأردن قلبا نابضا للثقافة والحوار بين الحضارات وفي كل ذلك كانت وما تزال القدس وفلسطين حاضرة فيه بقوة وخصوصا في ظل ما تشهد غزة أخيرا من عدوان الاحتلال الاسرائيلي عليها وعلى اهلها المدنيين من اطفال ونساء وكبار السن وصروحها الثقافية والتراثية والاثرية.

ولعل إنبلاج فجر صناعة الفيلم الاردني وحضوره عربيا وعالميا وتعزيز الثقافة السينمائية وتكريسها يعد من العلامات المضيئة في المشهدية الثقافية والفنية الاردنية في العقدين الاخيرين والذي جاء كثمرة تأسيس الهيئة الملكية الاردنية للافلام عام 2003 بهدف تطوير صناعة الأفلام الأردنية للتنافس عالميا إذ شهدت في السنوات القليلة الماضية حراكا فنيا مهما وكرست حضورا لافتا على خارطة المهرجانات العربية والعالمية والأهم أنها صارت تنافس وتفوز بجوائز مثلما تزاحم الأعمال العربية في شباك التذاكر بعرضها تجاريا في دور السينما المحلية والعربية.

وفي هذا الاطار قال الناقد السينمائي ناجح حسن لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن الأردن أرض خصبة لإيجاد إبداع وثقافة سينمائية متميزة يمكن أن يكون لها مكانتها في المنطقة إذ تتوافر فيها الطاقات الشابة والبيئة الملائمة والتشريعات التي تنظم عمل المؤسسات التي تعنى بالنشاط السينمائي كالهيئة الملكية الاردنية للافلام والتي تعمل على دعم حراك صناعة الأفلام المحلية إلى جوار ما تسعى إليه من استقطاب مشاريع سينمائية لشركات الإنتاج العالمية الكبرى والمستقلة دون أن ننسى عزم أفراد وجهات ومؤسسات رديفة كالذي تقوم به وزارة الثقافة ومؤسسة عبد الحميد شومان وأمانة عمان الكبرى بالإضافة إلى جهود أفراد ومؤسسات أكاديمية أخذت على عاتقها تدريس الفنون السمعية البصرية واشتغالاتها المتنوعة.

واضاف حسن إن صناعة الأفلام الأردنية حققت في السنوات العشرة الأخيرة الكثير من الإنجازات إذ قدمت تنوعا لافتا في حقل الإبداع السينمائي بشقيه الطويل والقصير من الأنواع الروائية والتسجيلية والتحريكية أثرى الحياة الثقافية ومنحها الألق على الصعيدين المحلي والعربي والدولي.

وتابع "جالت أفلام أردنية أنجزها مخرجون أغلبيتهم من الشباب والشابات على مهرجانات عربية ودولية ظفر البعض منها بجوائز رفيعة ونال البعض الآخر استحسان النقاد وإعجاب عشاق السينما وتجسد ذلك في الفيلم الروائي الطويل (ذيب) للمخرج ناجي أبو نوار الذي صور فيه مغامرة صحراوية تدور في البادية الأردنية إبان عام 1916".

ولفت الى انه على غرار فيلم (ذيب) الذي فاز بجوائز عالمية عديدة وكان ترشح لجوائز الاوسكار عام 2016 حضرت مجموعة الأفلام الأردنية الطويلة التي سبقته في الإنتاج وهي (كابتن أبو رائد) لأمين مطالقة و(الجمعة الأخيرة) ليحي العبدالله و(الشراكسة) لمحي الدين قندور و(لما ضحكت موناليزا) لفادي حداد و(على مدى البصر) لأصيل منصور و(الفرق 7 ساعات) لديما عمرو و(مدن ترانزيت) لمحمد الحشكي و(المنعطف) لرفقي عساف وأحدثها افلام (فرحة) لدارين سلام و(الحارة) لباسل غندور و(بنات عبد الرحمن) لزيد ابو حمدان و(إن شالله ولد) لأمجد الرشيد.

وكان هناك العديد من الأفلام القصيرة والتسجيلية المتفاوتة الطول بحسب الناقد ناجح حسن حال اشتغالات أفلام (مدينتي) لعبد السلام الحاج و(الببغاء) لدارين سلام وأمجد الرشيد و(طرفة) لماجدة الكباريتي و(خارج الأسوار) لأحمد الرمحي و(بهية ومحمود) لزيد أبو حمدان و(نمو) لطارق الريماوي بالإضافة الى عشرات الأفلام التي عرضت بنجاح في أرجاء المعمورة.

وبين أن عمليات إنجاز تلك الأعمال اتكأت على جهود الشباب الأردني بإمكانات بسيطة وطموحات كبيرة لتقديم ألوان من القصص والحكايات في أفلام محلية بغية التعبير عن رؤى وأفكار من داخل تفاصيل الحياة اليومية ناقشت جميعها جملة من العلاقات الآتية من النسيج الثقافي الأردني وتنوع مكوناته حيث سلك صانعوها أساليب سينمائية متفاوتة رسموا فيها بحذق ومهارة إبداعية ملامح رئيسة لشخوص في مواقف مليئة بالدعابة والغوص في وقائع وأحداث صعبة بإحساس جمالي ورؤى درامية تشويقية لافتة بانت فيها قدراتهم في الربط بين الخيال والواقع.

وقال إن العديد من تلك الأفلام أنجزت عبر وسائل من الدعم المادي والمعنوي التي وفرتها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام من خلال برنامج تدريبي على صناعة الأفلام لتشجيع الشباب الأردني على خوض غمار هذا الحقل الإبداعي في مسعى لتطوير الإنتاج السينمائي المحلي. وفي هذا الاطار لفت حسن إلى انه بفعل تنامي صناعة الأفلام الأردنية رأى القائمون على تنشيط هذا الفعل الثقافي ضرورة العمل على إيصال هذه الاشتغالات السمعية البصرية إلى قطاعات واسعة من المجتمع المحلي وإبراز دورها كأداة للتواصل والمعرفة لهذا نظمت أكثر من احتفالية دورية بالأفلام الأردنية أشرفت عليها وأسهمت فيها كل من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام ولجنة السينما في مؤسسة عبد الحميد شومان ومديرية الفنون في وزارة الثقافة وجامعات ومراكز ثقافية وأمانة العاصمة فضلا عن مبادرات مؤسسات وأفراد في القطاعين الخاص والعام جرى من خلالها تنظيم (مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم) الذي ضم مجموعة من المسابقات حول السينما العربية والكشف عن عوالم صناعة الأفلام الأردنية على هامش مهرجان الفيلم العربي الفرنسي ومهرجان الفيلم الأوروبي ومهرجان كرامة لحقوق الإنسان. وأشار إلى مهرجان الفيلم الأردني الذي يعقد سنويا في عمان كما اقيم في فضاءات جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا مهرجان الأردن لأفلام الصور المتحركة الذي تم تنظيمه في فضاءات جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا مثلما جرى إقامة أسبوع فيلم الطفل عدا عن العروض التي تحتفي بمحطات من تاريخ وتجارب السينما الأردنية ومنجزها الجديد وهو ما أتاح الفرصة للمهتمين والنشء الجديد مشاهدة أفلام هادفة وترفيهية أطلعتهم على آفاق جديدة في تنمية قدراتهم ورفع مستوى ذائقتهم بالفن السينمائي وتلقي رؤى وخطاب مفردات الصورة فضلا عما تتيحه من فرص للتعبير والحوار الهادئ.(النهاية)م ت