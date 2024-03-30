الولايات المتحدة ترحب بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 3 (كونا) -- رحبت الولايات المتحدة الامريكية بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة داعية اياها الى تسريع تنفيذ الاصلاحات لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي مساء امس الجمعة إن "تجديد السلطة الفلسطينية أمر أساسي لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة وتهيئة الظروف للاستقرار في المنطقة".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة لتعزيز السلام والأمن والازدهار".
وكان رئيس السلطة الفسلطينية محمود عباس صادق الاول من امس الخميس على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى الذي احتفظ بحقيبة الخارجية وذلك بعد أسبوعين من تكليفه.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الحكومة الجديدة التي خلت من أسماء وزراء سابقين باستثناء وزير الداخلية زياد هب الريح ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم غد الأحد.(النهاية)
ا م م / م خ
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