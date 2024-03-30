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الولايات المتحدة ترحب بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة

3/30/2024 4:27:35 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 3 (كونا) -- رحبت الولايات المتحدة الامريكية بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة داعية اياها الى تسريع تنفيذ الاصلاحات لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي مساء امس الجمعة إن "تجديد السلطة الفلسطينية أمر أساسي لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة وتهيئة الظروف للاستقرار في المنطقة".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة لتعزيز السلام والأمن والازدهار".
وكان رئيس السلطة الفسلطينية محمود عباس صادق الاول من امس الخميس على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى الذي احتفظ بحقيبة الخارجية وذلك بعد أسبوعين من تكليفه.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الحكومة الجديدة التي خلت من أسماء وزراء سابقين باستثناء وزير الداخلية زياد هب الريح ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم غد الأحد.(النهاية)

ا م م / م خ




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