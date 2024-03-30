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(الخطوط الكويتية) تعلن جدول رحلاتها لموسم صيف 2024 التي تركز على الوجهات الأكثر طلبا

3/30/2024 4:27:34 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 3 (كونا) -- أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت جدول رحلاتها لموسم صيف 2024 والتي تركز على الوجهات الأكثر طلبا وذلك خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر المقبلين.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالمحسن الفقعان في بيان صحفي إن الشركة قامت بتشغيل رحلات إضافية لبعض الوجهات هي لندن وأمستردام وميونخ وفيينا وجنيف لاستيعاب الإقبال الكبير عليها.
وأضاف أن "أبرز الوجهات الصيفية هي وجهة أنطاليا بواقع رحلتين في الأسبوع ووجهة بودروم بواقع 3 رحلات في الأسبوع ووجهة طرابزون بواقع 3 رحلات في الأسبوع بالإضافة إلى وجهة شرم الشيخ بواقع رحلتين في الأسبوع".
وأوضح الفقعان أن من أكثر الوجهات الصيفية أيضا وجهة ملقا بواقع 3 رحلات في الأسبوع ووجهة نيس بواقع رحلتين في الأسبوع مبينا أن عدد رحلات موسم الصيف يصل إلى 54 وجهة بالإضافة إلى رحلاتها المستمرة في الوجهات الثابتة.
وأشار إلى أن وجهات موسم الصيف تسير وفق خطط ودراسات دقيقة حول جدوى هذه الأسواق والوجهات ومدى إقبال العملاء عليها وفائدتها على الخطوط الجوية الكويتية مبينا أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تنويع شبكة خطوطها حول العالم وإطلاق وجهات جديدة.
ولفت الفقعان إلى أن الخطوط الكويتية ستدشن طائراتها العريضة البدن وهي من نوع بوينغ (بي 777-300) على أغلب الوجهات الأوروبية ليستفيد العملاء من استخدام درجات الرويال ودرجة رجال الأعمال المتميزة.
وذكر ان الشركة أبرمت اتفاقية ثنائية بالرمز المشترك مع طيران اليونان والتي تشتمل على نقاط عديدة مثل ميكانوس وسانتوريني وخمس مدن أخرى مضيفا أنها أبرمت أيضا اتفاقية الرمز المشترك مع الطيران التايلاندي بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة القطارات الألمانية لتوفير إمكانية الحجز على المحطات.
بدوره أكد مدير دائرة الهندسة في الشركة عبدالله الحبيب جاهزية دائرة الهندسة لمتابعة الجدول الصيفي وجدول صيانة الطائرات والمحركات بانتظام وبشكل دوري طوال فترة موسم الصيف لافتا إلى أنه تم التنسيق مع الشركات المتعاقدة مع الشركة للتأكد من وصول قطع غيار الطائرات في موعدها لضمان الحفاظ على سير العمل والخطة التشغيلية.
وأضاف الحبيب أن أولويات دائرة الهندسة تضع سلامة وأمن الركاب والطائرات في مقدمة اهتماماتها وفقا لاشتراطات ومعايير الأمن والسلامة الخاصة بالطيران المدني والقوانين المنظمة لذلك.
يذكر أن الخطوط الجوية الكويتية أسست عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) وبدأت أولى رحلاتها في 16 مارس 1954 واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962.(النهاية)

م ض / ا ع ب




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