(الخطوط الكويتية) تعلن جدول رحلاتها لموسم صيف 2024 التي تركز على الوجهات الأكثر طلبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 3 (كونا) -- أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم السبت جدول رحلاتها لموسم صيف 2024 والتي تركز على الوجهات الأكثر طلبا وذلك خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر المقبلين.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالمحسن الفقعان في بيان صحفي إن الشركة قامت بتشغيل رحلات إضافية لبعض الوجهات هي لندن وأمستردام وميونخ وفيينا وجنيف لاستيعاب الإقبال الكبير عليها.
وأضاف أن "أبرز الوجهات الصيفية هي وجهة أنطاليا بواقع رحلتين في الأسبوع ووجهة بودروم بواقع 3 رحلات في الأسبوع ووجهة طرابزون بواقع 3 رحلات في الأسبوع بالإضافة إلى وجهة شرم الشيخ بواقع رحلتين في الأسبوع".
وأوضح الفقعان أن من أكثر الوجهات الصيفية أيضا وجهة ملقا بواقع 3 رحلات في الأسبوع ووجهة نيس بواقع رحلتين في الأسبوع مبينا أن عدد رحلات موسم الصيف يصل إلى 54 وجهة بالإضافة إلى رحلاتها المستمرة في الوجهات الثابتة.
وأشار إلى أن وجهات موسم الصيف تسير وفق خطط ودراسات دقيقة حول جدوى هذه الأسواق والوجهات ومدى إقبال العملاء عليها وفائدتها على الخطوط الجوية الكويتية مبينا أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تنويع شبكة خطوطها حول العالم وإطلاق وجهات جديدة.
ولفت الفقعان إلى أن الخطوط الكويتية ستدشن طائراتها العريضة البدن وهي من نوع بوينغ (بي 777-300) على أغلب الوجهات الأوروبية ليستفيد العملاء من استخدام درجات الرويال ودرجة رجال الأعمال المتميزة.
وذكر ان الشركة أبرمت اتفاقية ثنائية بالرمز المشترك مع طيران اليونان والتي تشتمل على نقاط عديدة مثل ميكانوس وسانتوريني وخمس مدن أخرى مضيفا أنها أبرمت أيضا اتفاقية الرمز المشترك مع الطيران التايلاندي بالإضافة إلى اتفاقية مع شركة القطارات الألمانية لتوفير إمكانية الحجز على المحطات.
بدوره أكد مدير دائرة الهندسة في الشركة عبدالله الحبيب جاهزية دائرة الهندسة لمتابعة الجدول الصيفي وجدول صيانة الطائرات والمحركات بانتظام وبشكل دوري طوال فترة موسم الصيف لافتا إلى أنه تم التنسيق مع الشركات المتعاقدة مع الشركة للتأكد من وصول قطع غيار الطائرات في موعدها لضمان الحفاظ على سير العمل والخطة التشغيلية.
وأضاف الحبيب أن أولويات دائرة الهندسة تضع سلامة وأمن الركاب والطائرات في مقدمة اهتماماتها وفقا لاشتراطات ومعايير الأمن والسلامة الخاصة بالطيران المدني والقوانين المنظمة لذلك.
يذكر أن الخطوط الجوية الكويتية أسست عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) وبدأت أولى رحلاتها في 16 مارس 1954 واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962.(النهاية)
م ض / ا ع ب
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