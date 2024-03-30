إعلاميون: تزامن انتخابات (أمة 2024) مع شهر رمضان لن يثني الناخبين عن المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الوطني

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد المطيري (تقرير)

الكويت - 30 - 3 (كونا) -- تعد انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثامن عشر (أمة 2024) المقررة في الرابع من أبريل المقبل ثاني انتخابات عامة في تاريخ الحياة النيابية الكويتية التي يتزامن موعد إجرائها مع شهر رمضان المبارك.

وشهدت الكويت إجراء أول انتخابات برلمانية عامة في شهر رمضان في 27 يوليو 2013 لاختيار ممثلي مجلس الامة بفصله التشريعي الرابع عشر (أمة 2013) وسبقتها انتخابات تكميلية أجريت خلال رمضان في الدائرة الانتخابية العاشرة في 7 ديسمبر 2000.

ورأى إعلاميون كويتيون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن تزامن الانتخابات مع شهر رمضان المبارك يعطي المرشحين فرصة للتواصل مع الناخبين بطرق جديدة تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدين أن شهر الصيام لن يثني الكويتيين عن المشاركة الفاعلة في الاستحقاق الوطني كما حدث في مناسبات سابقة خلال شهر الصيام.

وقال رئيس تحرير جريدة (الأنباء) الكويتية يوسف المرزوق إن شهر رمضان مناسبة إيمانية كبيرة على مستوى العادات والعبادات "وهذا ثاني رمضان مختلف في تاريخ الكويت بعد رمضان 2013 كون البلاد ستشهد خلاله انتخابات نيابية عامة".

وذكر المرزوق أنه بناء على التجربة السابقة فإن الصيام لا يؤثر على المشاركة الفاعلة بالعرس الديمقراطي لافتا إلى أن انتخابات (أمة 2013) التي أجريت في شهر يوليو بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 52 في المئة رغم أن الانتخابات أقيمت في فترة الإجازة الصيفية وشهر رمضان.

وأكد أن الناخب الكويتي واع ويدرك أهمية مشاركته في الانتخابات التشريعية بهدف تحقيق المصلحة العليا للبلاد موضحا أنه "ليس غريبا التزام المواطن الكويتي تجاه الاستحقاق الوطني فالكويتيون بنوا سورهم الثالث عام 1920 في رمضان ولم تثنهم عبادة الصوم عن الدفاع عنها وسنجدهم حاضرين في أي استحقاق يخص بلدهم".

وبين المرزوق أنه بسبب ضيق الوقت في رمضان أمام المرشحين لإتمام جولاتهم الانتخابية وتواصلهم مع قواعدهم لاسيما أن الوقت الفعلي للزيارات يقع بعد صلاتي العشاء والتراويح حتى منتصف الليل فإنهم حرصوا على حضور وإقامة الغبقات الرمضانية للالتقاء بناخبيهم.

وأشار إلى أن "تعب الصيام لن يؤخر أبناء الكويت عن أداء واجبهم الانتخابي والوطني والتصويت لن يؤثر على العبادات فالمسلم جاهد في نهار رمضان كمعركة بدر وغيرها من الأحداث التي لم تثنه عن القيام بواجبه تزامنا مع عبادته" مؤكدا أن الكويت تستحق منا الالتزام الكامل تجاهها.

من جانبه قال أستاذ الإعلام بجامعة الكويت الدكتور خالد القحص إنه نظرا إلى الطبيعة الروحانية والإيمانية لشهر رمضان تبرز أهمية وسائل التواصل الاجتماعي في العملية الانتخابية فبالنسبة للمرشحين يمكنهم الوصول إلى الشريحة المستهدفة لهم من الناخبين من خلال تلك الوسائل كما يمكن للناخبين الوصول إلى الندوات وحسابات المرشحين الإعلامية عبرها.

وذكر القحص أنه يمكن للمرشحين استغلال النشاط المجتمعي المصاحب لرمضان والمتمثل بإقامة الغبقات الرمضانية إذ يتجمع خلالها أفراد الأسرة والأصدقاء والجيران في الفترة المسائية لتبادل التبريكات بمناسبة حلول هذا الشهر المبارك.

وأوضح أن الكثير من المواطنين يحرصون على أن يكونوا في الكويت من أجل أجواء رمضان العائلية وبالتالي تقل نسبة المسافرين خلال هذا الشهر وهذا يضمن أن كثيرا من الناخبين سيكونون داخل البلاد حين يأتي يوم الاقتراع.

وأكد أنه يجب على المرشحين تعزيز التواصل الاجتماعي المباشر مع ناخبيهم والتركيز على بناء رسائل إعلامية ناضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وعمل حملة إعلانية متميزة في المنصات الإخبارية.

وأفاد بأن يوم الاقتراع يحتاج إلى خطة إعلامية وانتخابية مدروسة من الحملات الإعلامية للمرشحين لتحفيز الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية.

بدوره قال أمين صندوق جمعية الصحفيين الكويتية دهيران أباالخيل إن المرشحين تأخروا نسبيا في إطلاق حملاتهم الانتخابية وافتتاح مقارهم وعمل الندوات ونشر برامجهم الانتخابية نظرا لانشغال الناخبين في بداية شهر رمضان بالزيارات الاجتماعية والتواصل وتقديم التهاني وتأدية العبادات.

وذكر أباالخيل أن هذه المرحلة تستوجب على المرشحين ومن خلال زياراتهم وندواتهم ولقاءاتهم مع الناخبين حث الجميع على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واختيار من يرونه يحمل آمالهم وتطلعاتهم للنهوض بالبلد وإبراز الصورة الجميلة للعملية الديمقراطية.

وأكد أهمية أن يكون الخطاب الإعلامي للمرشح توعويا لإيضاح ضرورة قيام الناخب بأداء دوره الوطني والمشاركة في العملية الانتخابية عبر اختياره للأنسب.

ودعا المرشحين إلى التركيز على وسائل الإعلام المختلفة لإيصال رسالتهم لناخبيهم لتفادي انشغال الناخبين بأداء العبادات خلال العشر الأواخر من رمضان الذي قد يكون عائقا أمام حضورهم الندوات والمقار الانتخابية.(النهاية) خ م / ت م