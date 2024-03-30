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المجلس الدستوري السنغالي يعلن رسميا فوز ديوماي افاي بانتخابات الرئاسة

3/30/2024 4:27:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 29 - 3 (كونا) -- اعلن المجلس الدستوري السنغالي فوز مرشح الائتلاف المعارض باسيرو ديوماي افاي بانتخابات الرئاسة التي اجريت في ال24 من الشهر الحالي.
وأكد المجلس في بيان نشرته وكالة الانباء السنغالية مساء امس الجمعة فوز باسيرو ديوماي افاي في الجولة الاولى بنسبة 28ر54 بالمئة من الاصوات فيما جاء مرشح الائتلاف الحاكم (بينو باك ياكار) الوزير الاول السابق أمادو باه في المركز الثاني بنسبة 79ر35 بالمئة من الاصوات.
وقال المجلس إنه "لم يتلق أي طعن من المرشحين ضد النتائج النهائية المعلن عنها".
ومن المقرر ان يؤدي المرشح الفائز اليمين الدستورية يوم الثلاثاء في حفل يليه نقل السلطة مع الرئيس ماكي سال الذي تنتهي ولايته في الثاني من ابريل المقبل.
وكان الرئيس ماكي سال استقبل الاول من امس الخميس افاي وناقشا القضايا الرئيسية للدولة ومراسم أداء اليمين ونقل السلطة.
وينتخب رئيس الجمهورية في السنغال عبر الاقتراع العام المباشر بالاغلبية المطلقة في الجولة الاولى وفي حال عدم حصول اي من المرشحين على هذه الاغلبية (اكثر من نسبة 50 في المئة) يتم اجراء جولة ثانية لاعلان النتائج بين المرشحين اللذين حلا في المقدمة.(النهاية)

م ر ي / م خ




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