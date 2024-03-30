المجلس الدستوري السنغالي يعلن رسميا فوز ديوماي افاي بانتخابات الرئاسة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 29 - 3 (كونا) -- اعلن المجلس الدستوري السنغالي فوز مرشح الائتلاف المعارض باسيرو ديوماي افاي بانتخابات الرئاسة التي اجريت في ال24 من الشهر الحالي.
وأكد المجلس في بيان نشرته وكالة الانباء السنغالية مساء امس الجمعة فوز باسيرو ديوماي افاي في الجولة الاولى بنسبة 28ر54 بالمئة من الاصوات فيما جاء مرشح الائتلاف الحاكم (بينو باك ياكار) الوزير الاول السابق أمادو باه في المركز الثاني بنسبة 79ر35 بالمئة من الاصوات.
وقال المجلس إنه "لم يتلق أي طعن من المرشحين ضد النتائج النهائية المعلن عنها".
ومن المقرر ان يؤدي المرشح الفائز اليمين الدستورية يوم الثلاثاء في حفل يليه نقل السلطة مع الرئيس ماكي سال الذي تنتهي ولايته في الثاني من ابريل المقبل.
وكان الرئيس ماكي سال استقبل الاول من امس الخميس افاي وناقشا القضايا الرئيسية للدولة ومراسم أداء اليمين ونقل السلطة.
وينتخب رئيس الجمهورية في السنغال عبر الاقتراع العام المباشر بالاغلبية المطلقة في الجولة الاولى وفي حال عدم حصول اي من المرشحين على هذه الاغلبية (اكثر من نسبة 50 في المئة) يتم اجراء جولة ثانية لاعلان النتائج بين المرشحين اللذين حلا في المقدمة.(النهاية)
م ر ي / م خ
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