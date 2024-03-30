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فوز (الفتاة) وخسارة (الفحيحيل) و(التضامن) بأولى منافسات بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة 2024

3/30/2024 4:27:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 30 - 3 (كونا) -- فاز نادي (الفتاة) الكويتي في اولى منافسات بطولة أندية غرب اسيا لكرة الطاولة 2024 التي تستضيفها مدينة جدة حتى الثاني من أبريل المقبل فيما خسر كل من (الفحيحيل) و(التضامن).
وشهدت منافسات امس الجمعة وهو اليوم الاول للبطولة فوز نادي (الفتاة)الكويتي على نظيره (الرائد) السعودي بنتيجة (3-1) فيما خسر (الفحيحيل) الكويتي في مباراته مع (البحرين) البحريني بنتيجة (3-0) و(التضامن) الكويتي في مباراته مع (الاهلي) السعودي بنتيجة (3-0).
ومن المقرر ان يلتقي اليوم السبت في منافسات الرجال (سار البحريني) مع (مدينة الحسين) الأردني و(الشباب) السعودي مع (قطر) القطري و(الفحيحيل) الكويتي مع (دربنديخان) العراقي.
كما سيلتقي (السد) القطري مع (غزير) اللبناني و(التضامن) الكويتي مع (العربي) القطري و(سار) البحريني مع (قطر) القطري و(مدينة الحسين) الأردني مع (الشباب) السعودي.
اما بالنسبة لمنافسات السيدات اليوم السبت فسيلتقي نادي (سلوى) الكويتي مع (عالي) البحريني و(الفتاة) الكويتي مع (حمادة) الاردني و(الرائد) السعودي مع (الصناعات الحربية) العراقي.
ويشارك في البطولة على مستوى الرجال 13 ناديا هي (الفحيحيل) و(التضامن) من الكويت و(الاتحاد) و(الاهلي) و(الشباب) من السعودية و(دربنديخان) من العراق و(العربي) و(السد) و(قطر)من قطر و(مدينة الحسين) من الأردن و(سار) و(البحرين) من البحرين و(غزير) من لبنان.
وعلى مستوى السيدات تشارك 7 أندية في البطولة هي (سلوى الصباح) و(الفتاة) من الكويت و(الصناعات الحربية) من العراق و(حمادة) من الأردن و(عالي) من البحرين و(المرأة) من قطر و(الرائد) من السعودية.
ويلعب (الفحيحيل) الكويتي في المجموعة الاولى الى جانب (البحرين) البحريني و(دربنديخان) العراقي فيما يلعب (التضامن) الكويتي في المجموعة الثالثة الى جانب (الاهلي) السعودي و(العربي) القطري.
ويلعب نادي (سلوى الصباح) في المجموعة الاولى الى جانب (عالي) البحريني و(المرأة) القطري فيما يلعب (الفتاة) الكويتي في المجموعة الثانية الى جانب (حمادة) الاردني و(الصناعات الحربية) العراقي و(الرائد) السعودي.(النهاية)

ف ن / م خ




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