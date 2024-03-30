فوز (الفتاة) وخسارة (الفحيحيل) و(التضامن) بأولى منافسات بطولة أندية غرب آسيا لكرة الطاولة 2024

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- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 30 - 3 (كونا) -- فاز نادي (الفتاة) الكويتي في اولى منافسات بطولة أندية غرب اسيا لكرة الطاولة 2024 التي تستضيفها مدينة جدة حتى الثاني من أبريل المقبل فيما خسر كل من (الفحيحيل) و(التضامن).
وشهدت منافسات امس الجمعة وهو اليوم الاول للبطولة فوز نادي (الفتاة)الكويتي على نظيره (الرائد) السعودي بنتيجة (3-1) فيما خسر (الفحيحيل) الكويتي في مباراته مع (البحرين) البحريني بنتيجة (3-0) و(التضامن) الكويتي في مباراته مع (الاهلي) السعودي بنتيجة (3-0).
ومن المقرر ان يلتقي اليوم السبت في منافسات الرجال (سار البحريني) مع (مدينة الحسين) الأردني و(الشباب) السعودي مع (قطر) القطري و(الفحيحيل) الكويتي مع (دربنديخان) العراقي.
كما سيلتقي (السد) القطري مع (غزير) اللبناني و(التضامن) الكويتي مع (العربي) القطري و(سار) البحريني مع (قطر) القطري و(مدينة الحسين) الأردني مع (الشباب) السعودي.
اما بالنسبة لمنافسات السيدات اليوم السبت فسيلتقي نادي (سلوى) الكويتي مع (عالي) البحريني و(الفتاة) الكويتي مع (حمادة) الاردني و(الرائد) السعودي مع (الصناعات الحربية) العراقي.
ويشارك في البطولة على مستوى الرجال 13 ناديا هي (الفحيحيل) و(التضامن) من الكويت و(الاتحاد) و(الاهلي) و(الشباب) من السعودية و(دربنديخان) من العراق و(العربي) و(السد) و(قطر)من قطر و(مدينة الحسين) من الأردن و(سار) و(البحرين) من البحرين و(غزير) من لبنان.
وعلى مستوى السيدات تشارك 7 أندية في البطولة هي (سلوى الصباح) و(الفتاة) من الكويت و(الصناعات الحربية) من العراق و(حمادة) من الأردن و(عالي) من البحرين و(المرأة) من قطر و(الرائد) من السعودية.
ويلعب (الفحيحيل) الكويتي في المجموعة الاولى الى جانب (البحرين) البحريني و(دربنديخان) العراقي فيما يلعب (التضامن) الكويتي في المجموعة الثالثة الى جانب (الاهلي) السعودي و(العربي) القطري.
ويلعب نادي (سلوى الصباح) في المجموعة الاولى الى جانب (عالي) البحريني و(المرأة) القطري فيما يلعب (الفتاة) الكويتي في المجموعة الثانية الى جانب (حمادة) الاردني و(الصناعات الحربية) العراقي و(الرائد) السعودي.(النهاية)
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