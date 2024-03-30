زوارق الاحتلال تطلق النار باتجاه سواحل غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 آذار (بترا)- أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه سواحل محافظة وسط قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينيه، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدة غارات على المناطق الغربية من مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال هدفاً شرق وغرب مدينة خانيونس، كما استهدفت طائرات الاحتلال الحربية غارة جوية على بلدة المغراقة شمال النصيرات في القطاع.

وصعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجماته على القطاع يوم أمس، مما أسفر عن استشهاد نحو 40 فلسطينيا في غارات استهدفت نازحين في نادي الشجاعية ومنطقة معبر كارني ومحيط مستشفى الشفاء ومخيم المغازي.

ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ176 على التوالي، ارتفعت حصيلة العدوان إلى 32623 شهيدا، و75092 مصابا، وفقا للحصيلة اليومية الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

-- (بترا)

رصد/رس/ب ط

30/03/2024 10:02:16