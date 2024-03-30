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2815 طنا من الخضار والفواكه والورقيات وردت للسوق المركزي اليوم

3/30/2024 4:27:22 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 آذار (بترا) - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 2815 طنا، منها 2203 أطنان خضار، و245 طن فواكه، و 416 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 35 و60 قرشا، والبصل الناشف 25 و35 قرشا، والبطاطا 40 و60 قرشا، والبندورة 7 و15 قرشا، والجزر 30 و40 قرشا، والخيار 30 و50 قرشا، والزهرة 10و20 قرشا، والليمون 25 و50 قرشا، والموز البلدي 50 و80 قرشا.
-- (بترا)
رح/ب ط
30/03/2024 09:39:28

MENAFN30032024000117011021ID1108038709

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