واشنطن: صندوق النقد الدولي يصرف 820 مليون دولار لمصر

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 30 آذار (بترا) - أعلن صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن، صرف 820 مليون دولار للحكومة المصرية، وهو ما يعادل أول شريحتين من برنامج المساعدات البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار الممنوح في نهاية عام 2022.

وبحسب واشنطن تايمز، صادق مجلس إدارة الصندوق على التقارير المرحلية، ما يعني صرف الشريحتين الأوليين بعد تأجيل ذلك عدة مرات.

ووافق المجلس على التمديد الذي أعلن عنه مطلع الشهر الحالي بقيمة خمسة مليارات دولار، ليصل حجم قرض الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار.

وأكد صندوق النقد الدولي، في بيانه، أن الحكومة المصرية حققت جميع الأهداف المخطط لها في المرحلتين الأوليين من برنامج المساعدات، باستثناء مستوى احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وقالت المديرة العامة للمؤسسة كريستالينا غورغييفا في بيان "لقد عززت السلطات بشكل كبير حزمة الإصلاحات المحددة في البرنامج، إن الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تصحيح الاختلالات في الاقتصاد الكلي صعبة ولكنها خطوات أساسية ويجب مواصلة الجهود".

ورفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة ستّ نقاط مئوية بداية الشهر إلى 27,75 بالمئة بهدف مكافحة التضخم وتقريب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض الجنيه بنسبة 40 بالمئة في يوم واحد، بعد انخفاض بنسبة 50 بالمئة في الأشهر الأخيرة.

-- (بترا)

ب خ/ب ط

30/03/2024 08:07:13