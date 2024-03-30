ليالي جرش الرمضانية تواصل فعالياتها
التاريخ
3/30/2024 4:27:21 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 30 آذار (بترا) - تواصلت أمس في قاعة بلدية جرش الكبرى فعاليات الأنشطة والليالي الرمضانية.
واشتملت فعاليات ليالي جرش الرمضانية على معرض للكتاب لوزارة الثقافة، وكرنفال للأطفال ورياضة النشامى للشباب والطفولة، وعرض مسرحي بعنوان مسرحية شموسة للمخرج عمران العنوز.
كما اشتملت على فرقة إنشاد ديني لفرقة ارحابا للإنشاد، وحكواتي لربا عمر، ومسابقات ثقافية وتوزيع جوائز ومسحراتي لفرقة فراشات ومعرض للصناعات الثقافية الابداعية للهيئات الثقافية في المحافظة.
-- (بترا )
ع . ف/ب ط
30/03/2024 08:01:22
MENAFN30032024000117011021ID1108038707
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