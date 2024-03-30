ليالي جرش الرمضانية تواصل فعالياتها

جرش 30 آذار (بترا) - تواصلت أمس في قاعة بلدية جرش الكبرى فعاليات الأنشطة والليالي الرمضانية. واشتملت فعاليات ليالي جرش الرمضانية على معرض للكتاب لوزارة الثقافة، وكرنفال للأطفال ورياضة النشامى للشباب والطفولة، وعرض مسرحي بعنوان مسرحية شموسة للمخرج عمران العنوز. كما اشتملت على فرقة إنشاد ديني لفرقة ارحابا للإنشاد، وحكواتي لربا عمر، ومسابقات ثقافية وتوزيع جوائز ومسحراتي لفرقة فراشات ومعرض للصناعات الثقافية الابداعية للهيئات الثقافية في المحافظة. -- (بترا ) ع . ف/ب ط 30/03/2024 08:01:22

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