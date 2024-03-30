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تواصل فعاليات رمضانيات في معان

3/30/2024 4:27:20 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

معان 29 آذار (بترا) - أقيمت في مركز سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الثقافي في معان أمس الجمعة، أنشطة وبرامج ثقافية متنوعة استهدفت فئات الأطفال واليافعين، وذلك ضمن فعاليات "رمضانيات" التي أطلقتها وزارة الثقافة.
واشتملت الفعاليات التي استمرت لليوم الثاني؛ إقامة معرض للكتب الثقافية المتنوعة، ومعرض للصناعات الثقافية الإبداعية، وتقديم عروض مسرحية هادفة للأطفال قدمتها فرقة الجنوب للعروض المسرحية، وكرنفالات أطفال قدمها الفنان جلال رشدي، إلى جانب فقرات إنشاد ديني قدمها المنشد محمد المشاعلة.
كما تخلل الأنشطة فقرة لحكواتي الأطفال قدمها نادي أطفال معان بالإضافة لفقرات ألعاب شعبية تراثية ومسابقات ثقافية لاقت تفاعلا كبيرا ورسمت الفرحة على وجوه الأطفال.
-- (بترا)
ص أ/ب ط
30/03/2024 08:00:35

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