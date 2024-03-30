الذهب يسجل مستويات تاريخية في الأسواق المحلية

الذهب يسجل مستويات تاريخية في الأسواق المحلية
التاريخ
3/30/2024 4:24:44 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، السبت، 45 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 43 دينارا لجهة الشراء.
وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محال الصاغة 52.2 و40.2 دينارا على التوالي.
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