سهما آبل وتسلا الأسوأ أداءً بين العظماء السبعة بالربع الأول

(MENAFN
- Al-Borsa News) واجهت شركتا“آبل” و”تسلا” العديد من التحديات خلال الربع الأول من العام، وهو ما انعكس على أداء سهميهما، في حين حققت باقي مجموعة“العظماء السبعة” مكاسب فصلية قوية.
وتشمل الضغوط الأخيرة التي تعرضت لها“آبل”، على سبيل المثال لا الحصر، تباطؤ مبيعات“أيفون” بشكل حاد في الصين خلال أول شهرين، ودعوى قضائية جديدة لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، وتحقيقات في الاتحاد الأوروبي.
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وكل ذلك أثر بشكل كبير على سهم شركة“آبل”، الذي انخفض بنسبة 11% هذا العام، مسجلًا ثالث أسوأ أداء فصلي له في السنوات الخمس الماضية، وفقًا لـ”داو جونز ماركت داتا”.
أيضًا تعرض سهم“تسلا” لضغوط بيعية كثيفة بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال في الربع الرابع، ووسط ضغوط من المنافسة الشرسة وتباطؤ الطلب، وحرب الأسعار مع الشركات الصينية.
وكان هذا أسوأ أداء فصلي لسهم صانعة السيارات الكهربائية منذ نهاية عام 2022، وثالث أسوأ أداء فصلي منذ طرح السهم للاكتتاب العام قبل 14 عامًا، كما كان سهم“تسلا” الأسوأ أداءً بين مكونات مؤشر“إس آند بي 500” في الربع الأول.
في الوقت نفسه، استفادت باقي أسهم المجموعة تقريبًا من مواصلة النمو بخطى ثابتة ومتسارعة في بعض الحالات، إلى جانب استمرار جهودها لمواكبة التطور في جانب الذكاء الاصطناعي.
المصدر:
MENAFN30032024000202011048ID1108038669
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