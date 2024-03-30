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سهما آبل وتسلا الأسوأ أداءً بين العظماء السبعة بالربع الأول

3/30/2024 4:19:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) واجهت شركتا“آبل” و”تسلا” العديد من التحديات خلال الربع الأول من العام، وهو ما انعكس على أداء سهميهما، في حين حققت باقي مجموعة“العظماء السبعة” مكاسب فصلية قوية.

وتشمل الضغوط الأخيرة التي تعرضت لها“آبل”، على سبيل المثال لا الحصر، تباطؤ مبيعات“أيفون” بشكل حاد في الصين خلال أول شهرين، ودعوى قضائية جديدة لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، وتحقيقات في الاتحاد الأوروبي.

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وكل ذلك أثر بشكل كبير على سهم شركة“آبل”، الذي انخفض بنسبة 11% هذا العام، مسجلًا ثالث أسوأ أداء فصلي له في السنوات الخمس الماضية، وفقًا لـ”داو جونز ماركت داتا”.

أيضًا تعرض سهم“تسلا” لضغوط بيعية كثيفة بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال في الربع الرابع، ووسط ضغوط من المنافسة الشرسة وتباطؤ الطلب، وحرب الأسعار مع الشركات الصينية.

وكان هذا أسوأ أداء فصلي لسهم صانعة السيارات الكهربائية منذ نهاية عام 2022، وثالث أسوأ أداء فصلي منذ طرح السهم للاكتتاب العام قبل 14 عامًا، كما كان سهم“تسلا” الأسوأ أداءً بين مكونات مؤشر“إس آند بي 500” في الربع الأول.

في الوقت نفسه، استفادت باقي أسهم المجموعة تقريبًا من مواصلة النمو بخطى ثابتة ومتسارعة في بعض الحالات، إلى جانب استمرار جهودها لمواكبة التطور في جانب الذكاء الاصطناعي.

المصدر:

MENAFN30032024000202011048ID1108038669

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