إعلان مرتقب أمريكي ياباني عن تعاون أعمق في أشباه الموصلات

MENAFN - Al-Borsa News) قالت صحيفة أساهي شيمبون، اليوم السبت، إن اليابان والولايات المتحدة ستعلنان عن تعاون أوثق في مجالات التكنولوجيا الفائقة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وذلك في بيان مشترك سيصدر عندما يجتمع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الأمريكي جو بايدن في الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يستضيف بايدن كيشيدا الذي سيقوم بزيارة رسمية للولايات المتحدة في العاشر من أبريل.

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وقالت الصحيفة دون ذكر مصادرها، إن البيان المشترك، الذي يصف العلاقات بين البلدين بأنها“شراكة عالمية”، سيدعو إلى تعاون أقوى في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، حسبما نقلت رويترز.

وذكرت أن كجزء من الاتفاق، من المرجح أن تضع اليابان والولايات المتحدة إطارا لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع إنفيديا وآرم وأمازون، إلى جانب أمور أخرى.

تحركت الولايات المتحدة بقوة في الأشهر القليلة الماضية لوقف شحنات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، في إطار جهودها لمنع بكين من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية المتطورة التي يمكن أن تعزز جيشها.