ألمانيا أكبر الدول الأوروبية تصديراً للشوكولاتة في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي“يوروستات”، أن ألمانيا وهولندا وبولندا كانت أبرز دول الاتحاد الأوروبي المصدرة للشوكولاتة خلال عام 2023.

وقال، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس، يوم الجمعة ((في عام 2023 صدَّرت دول الاتحاد الأوروبي 867 ألف طن من الشوكولاتة إلى دول خارج الاتحاد)).

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وأضاف يوروستات أن ((هذا يمثل زيادة بنسبة 2% مقارنة بعام 2022 وزيادة بنسبة 35% مقارنة بعام 2013)).

وبخصوص كبار المصدرين، أظهرت بيانات يوروستات، أن ألمانيا كانت لها الهيمنة بتصدير 221 ألف طن، نحو 26% من صادرات الاتحاد، ثم جاءت هولندا في المرتبة الثانية بعد تصديرها 123 ألف طن، نحو 14% من الصادرات، وجاءت بولندا في المرتبة الثالثة بـ115 ألف طن، نحو 13% من صادرات الاتحاد.

واستحوذت هذه الدول الثلاث مع إضافة بلجيكا وإيطاليا، على ثلاثة أرباع صادرات الاتحاد الأوروبي من الشوكولاتة.

فيما جاءت بريطانيا على رأس الدول المستوردة للشوكولاتة من الاتحاد الأوروبي بنحو 315 ألف طن، تليها أمريكا بنحو 72 ألف طن ثم روسيا بـ65 ألف طن فكندا بـ31 ألف طن، ثم أستراليا بـ27 ألف طن.

أما واردات الاتحاد الأوروبي من الشوكولاتة فكانت سويسرا المورد الرئيسي للشوكولاتة لدول الاتحاد الأوروبي بنحو 62 ألف طن، ثم بريطانيا بـ61 ألف طن، ثم أوكرانيا بـ22 ألف طن، تلتها تركيا بـ7 الآف طن، ثم النرويج بـ3 الآف طن.

تواجه صناعة الشوكولاتة حول العالم أزمة حالياً؛ نظراً لارتفاع أسعار المكوّن الرئيسي لها وهو الكاكاو، وتضاعفت العقود الآجلة للكاكاو بأكثر من الضعف منذ يناير 2024، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 10 آلاف دولار للطن.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 250% على شهر مارس الماضي، وهو ما يتجاوز الزيادات الأخيرة في البيتكوين والذهب.

ويرجع ارتفاع أسعار الكاكاو إلى سوء المناخ والأمراض التي أصابت المحاصيل في غربي إفريقيا التي تُعتبر موطناً لنحو 70% من إنتاج الكاكاو العالمي.

وقال رئيس إحدى جمعيات مزارعي الكاكاو في غانا يُدعى إيسيفو إيساكا، إن هناك حاجة ماسة للاستثمار في إنتاج الكاكاو، إذ يواجه المزارعون طقساً غير منتظم وصناعة متعثرة.

وتعد غانا وساحل العاج مسؤولتين عن أكثر من 60% من إنتاج الكاكاو العالمي، وتتوقع كلتا الدولتين انخفاضاً في إنتاجهما من الكاكاو بسبب الظروف الجوية السيئة.

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