ألمانيا أكبر الدول الأوروبية تصديراً للشوكولاتة في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشفت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي“يوروستات”، أن ألمانيا وهولندا وبولندا كانت أبرز دول الاتحاد الأوروبي المصدرة للشوكولاتة خلال عام 2023.
وقال، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس، يوم الجمعة ((في عام 2023 صدَّرت دول الاتحاد الأوروبي 867 ألف طن من الشوكولاتة إلى دول خارج الاتحاد)).
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وأضاف يوروستات أن ((هذا يمثل زيادة بنسبة 2% مقارنة بعام 2022 وزيادة بنسبة 35% مقارنة بعام 2013)). أبرز مصدري الشوكولاتة في الاتحاد الأوروبي
وبخصوص كبار المصدرين، أظهرت بيانات يوروستات، أن ألمانيا كانت لها الهيمنة بتصدير 221 ألف طن، نحو 26% من صادرات الاتحاد، ثم جاءت هولندا في المرتبة الثانية بعد تصديرها 123 ألف طن، نحو 14% من الصادرات، وجاءت بولندا في المرتبة الثالثة بـ115 ألف طن، نحو 13% من صادرات الاتحاد.
واستحوذت هذه الدول الثلاث مع إضافة بلجيكا وإيطاليا، على ثلاثة أرباع صادرات الاتحاد الأوروبي من الشوكولاتة.
فيما جاءت بريطانيا على رأس الدول المستوردة للشوكولاتة من الاتحاد الأوروبي بنحو 315 ألف طن، تليها أمريكا بنحو 72 ألف طن ثم روسيا بـ65 ألف طن فكندا بـ31 ألف طن، ثم أستراليا بـ27 ألف طن.
أما واردات الاتحاد الأوروبي من الشوكولاتة فكانت سويسرا المورد الرئيسي للشوكولاتة لدول الاتحاد الأوروبي بنحو 62 ألف طن، ثم بريطانيا بـ61 ألف طن، ثم أوكرانيا بـ22 ألف طن، تلتها تركيا بـ7 الآف طن، ثم النرويج بـ3 الآف طن. أزمة أسعار الكاكاو
تواجه صناعة الشوكولاتة حول العالم أزمة حالياً؛ نظراً لارتفاع أسعار المكوّن الرئيسي لها وهو الكاكاو، وتضاعفت العقود الآجلة للكاكاو بأكثر من الضعف منذ يناير 2024، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 10 آلاف دولار للطن.
ويمثل ذلك زيادة بنسبة 250% على شهر مارس الماضي، وهو ما يتجاوز الزيادات الأخيرة في البيتكوين والذهب.
ويرجع ارتفاع أسعار الكاكاو إلى سوء المناخ والأمراض التي أصابت المحاصيل في غربي إفريقيا التي تُعتبر موطناً لنحو 70% من إنتاج الكاكاو العالمي.
وقال رئيس إحدى جمعيات مزارعي الكاكاو في غانا يُدعى إيسيفو إيساكا، إن هناك حاجة ماسة للاستثمار في إنتاج الكاكاو، إذ يواجه المزارعون طقساً غير منتظم وصناعة متعثرة.
وتعد غانا وساحل العاج مسؤولتين عن أكثر من 60% من إنتاج الكاكاو العالمي، وتتوقع كلتا الدولتين انخفاضاً في إنتاجهما من الكاكاو بسبب الظروف الجوية السيئة.
المصدر:
MENAFN30032024000202011048ID1108038667