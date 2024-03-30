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أوكرانيا تصدر 34 مليون طن من البضائع عبر ممر البحر الأسود

3/30/2024 4:19:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني إنه تم تصدير ما يقرب من 34 مليون طن من البضائع عبر ممر النقل الأوكراني في البحر الأسود منذ بدء تشغيله في أغسطس.

ودشنت أوكرانيا الممر بعدما انسحبت روسيا في يوليو من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وهددت باعتبار جميع السفن أهدافا عسكرية محتملة.

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وذكر كوبراكوف على منصة إكس، الجمعة“مرت 1140 سفينة عبر الممر الأوكراني مصدرة 33.8 مليون طن من البضائع إلى 40 دولة حول العالم، من بينها 23.1 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية”، وفق رويترز.

وأضاف أن كمية البضائع تجاوزت بالفعل تلك المصدرة عبر مبادرة الحبوب السابقة.

وأغلب الصادرات الأوكرانية عبر البحر من الحبوب والزيوت النباتية وخام الحديد والمنتجات المعدنية.

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