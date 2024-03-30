أوكرانيا تصدر 34 مليون طن من البضائع عبر ممر البحر الأسود

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني إنه تم تصدير ما يقرب من 34 مليون طن من البضائع عبر ممر النقل الأوكراني في البحر الأسود منذ بدء تشغيله في أغسطس.
ودشنت أوكرانيا الممر بعدما انسحبت روسيا في يوليو من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وهددت باعتبار جميع السفن أهدافا عسكرية محتملة.
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وذكر كوبراكوف على منصة إكس، الجمعة“مرت 1140 سفينة عبر الممر الأوكراني مصدرة 33.8 مليون طن من البضائع إلى 40 دولة حول العالم، من بينها 23.1 مليون طن من المنتجات الزراعية الأوكرانية”، وفق رويترز.
وأضاف أن كمية البضائع تجاوزت بالفعل تلك المصدرة عبر مبادرة الحبوب السابقة.
وأغلب الصادرات الأوكرانية عبر البحر من الحبوب والزيوت النباتية وخام الحديد والمنتجات المعدنية.
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