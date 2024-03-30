خلاف بسبب جودة الحبوب يعطل صادرات ثاني أكبر شركة روسية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال مصدر مقرب من شركة تي دي ريف لـ”رويترز”، إن عددا من سفن الحبوب التابعة للشركة، وهي من أكبر تجار الحبوب في روسيا، لا تزال متوقفة عن العمل في موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود منذ أكثر من 10 أيام بسبب خلاف مع السلطات بشأن جودة الحبوب التي تحملها.
وتنتظر السفن تصريح الصحة النباتية منذ 18 مارس.
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وفي الأسبوع الماضي، ذكرت هيئة الرقابة الزراعية الروسية“روسيلخوزنادزور” أنه تم تسجيل زيادة في عدد الطلبات المقدمة من الدول المستوردة تشير إلى أن جودة الحبوب الروسية لا تفي بمتطلبات الحجر الصحي، بما في ذلك شحنة من“تي دي ريف”.
وقالت الهيئة إنه منذ بداية العام، اكتشفت“تي دي ريف” عدم الامتثال لمتطلبات البلدان المستوردة في 44 شحنة تصدير من الحبوب تزيد حمولتها عن مليون طن.
واقترحت عندئذ إعادة النظر في توزيع حصص التصدير بالنسبة للشركات التي تعاني من مشاكل تتعلق بعدم الامتثال لمتطلبات جودة الحبوب.
ووفقا لبيانات صحيفة كوميرسانت، فإن شركة تي دي ريف هي ثاني أكبر مصدر للحبوب في روسيا من حيث الحجم حتى شهر يناير.
وفي النصف الأول من الموسم التسويقي 2023-2024 (يوليو – ديسمبر 2023)، صدرت أكثر من 5.7 مليون طن من الحبوب.
ومن المتوقع أن تصدر روسيا كمية غير مسبوقة قدرها 65 مليون طن من الحبوب هذا الموسم التسويقي.
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