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خلاف بسبب جودة الحبوب يعطل صادرات ثاني أكبر شركة روسية

3/30/2024 4:19:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال مصدر مقرب من شركة تي دي ريف لـ”رويترز”، إن عددا من سفن الحبوب التابعة للشركة، وهي من أكبر تجار الحبوب في روسيا، لا تزال متوقفة عن العمل في موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود منذ أكثر من 10 أيام بسبب خلاف مع السلطات بشأن جودة الحبوب التي تحملها.

وتنتظر السفن تصريح الصحة النباتية منذ 18 مارس.

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وفي الأسبوع الماضي، ذكرت هيئة الرقابة الزراعية الروسية“روسيلخوزنادزور” أنه تم تسجيل زيادة في عدد الطلبات المقدمة من الدول المستوردة تشير إلى أن جودة الحبوب الروسية لا تفي بمتطلبات الحجر الصحي، بما في ذلك شحنة من“تي دي ريف”.

وقالت الهيئة إنه منذ بداية العام، اكتشفت“تي دي ريف” عدم الامتثال لمتطلبات البلدان المستوردة في 44 شحنة تصدير من الحبوب تزيد حمولتها عن مليون طن.

واقترحت عندئذ إعادة النظر في توزيع حصص التصدير بالنسبة للشركات التي تعاني من مشاكل تتعلق بعدم الامتثال لمتطلبات جودة الحبوب.

ووفقا لبيانات صحيفة كوميرسانت، فإن شركة تي دي ريف هي ثاني أكبر مصدر للحبوب في روسيا من حيث الحجم حتى شهر يناير.

وفي النصف الأول من الموسم التسويقي 2023-2024 (يوليو – ديسمبر 2023)، صدرت أكثر من 5.7 مليون طن من الحبوب.

ومن المتوقع أن تصدر روسيا كمية غير مسبوقة قدرها 65 مليون طن من الحبوب هذا الموسم التسويقي.

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