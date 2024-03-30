مايكروسوفت وأوبن إيه آي تخططان لإنشاء مركز بيانات بـ100 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر تقرير، أن شركتي مايكروسوفت وأوبن إيه آي تخططان لمشروع إنشاء مركز بيانات قد تصل تكلفته إلى 100 مليار دولار، سيتضمن حاسوبا فائقا يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى“ستارجيت”.

ونقل موقع ذي إنفورميشن عن مشاركين في محادثات خاصة بشأن المقترح قولهم، إن مايكروسوفت ستكون على الأرجح مسؤولة عن تمويل المشروع الذي سيكون أكثر كلفة 100 مرة من بعض أكبر مراكز البيانات الحالية.

موضوعاتزيادة أسعار الحبوب ترفع صافي دخل زارعي الأرز في كوريا الجنوبية بـ2023 “باناسونيك” تبيع وحدتها لأعمال السيارات مقابل 2 مليار دولار استطلاع: 44% من مستثمري الولايات المتحدة راضون عن حالة الاقتصاد

وقال تقرير الموقع، الجمعة، إنه من المتوقع تدشين المرحلة المقبلة من تحديثات الذكاء الاصطناعي الرئيسية لأوبن إيه.آي بحلول أوائل العام المقبل، وإن المديرين التنفيذيين في مايكروسوفت يتطلعون إلى تدشين ستارجيت في وقت قريب قد يكون في 2028، حسبما نقلت رويترز.

وأضاف التقرير أن الحاسوب المقترح، والذي من المقرر أن يكون في الولايات المتحدة، سيكون الأكبر في سلسلة من المرافق التي تتطلع الشركتان إلى بنائها على مدى السنوات الست المقبلة.

وقال الموقع إنه استقى معلومة الكلفة الأولية البالغة 100 مليار دولار من مصدر تحدث إلى سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه.آي، ومن مصدر اطلع على بعض تقديرات مايكروسوفت للكلفة الأولية، ولم يحدد الموقع هذه المصادر.

ونشر ألتمان وموظفو مايكروسوفت أجهزة حاسوب فائقة عبر خمس مراحل، وستارجيت سيكون المرحلة الخامسة.

وتعمل مايكروسوفت على حاسوب فائق أصغر حجما من المرحلة الرابعة لأوبن إيه.آي، وتستهدف الشركة تدشينه في 2026 تقريبا، وفقا لتقرير الموقع.

وجاء في التقرير أن مايكروسوفت وأوبن إيه.آي في منتصف المرحلة الثالثة من الخطة المؤلفة من خمس مراحل، وجانب كبير من كلفة المرحلتين التاليتين مخصص لشراء شرائح الذكاء الاصطناعي اللازمة.

وقال فرانك شو المتحدث باسم مايكروسوفت للموقع“نخطط دائما للجيل القادم من ابتكارات البنية التحتية اللازمة لمواصلة توسيع حدود قدرات الذكاء الاصطناعي”.

وجاء في التقرير أن الجهود المقترحة قد تكلف أكثر من 115 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أمثال ما أنفقته مايكروسوفت العام الماضي في الإنفاق الرأسمالي للخوادم والمباني والمعدات الأخرى.