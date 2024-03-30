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كاثي وود تعزز حيازتها من أسهم تسلا بعد انخفاض حاد لسعرها

3/30/2024 4:19:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اشترت شركة“آرك إنفيست- ARK Invest” التابعة للمستثمرة الأمريكية“كاثي وود” ما قيمته ملايين الدولارات من أسهم شركة“تسلا” الأسبوع الماضي بعد انخفاض قيمتها بشكل حاد.

وأضاف الصندوق التابع لـ“وود” 65.5 ألف سهم من أسهم تسلا، وفقًا لإشعار تداول أرسلته الشركة المشغلة للصندوق مساء الخميس.

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وكلفها ذلك نحو 14 مليون دولار، وتأتي الإضافة بعدما اشترى الصندوق 133.3 ألف سهم من أسهم صانعة السيارات الكهربائية وفقًا لإشعار صدر يوم الإثنين، بتكلفة 28 مليون دولار.

وتشكل أسهم“تسلا” الآن ثاني أكبر حيازات الصندوق البالغة 38 سهمًا، حيث يبدو أن“وود” تحاول الاستفادة من الأداء المضطرب للسهم منذ بداية هذا العام.

كان السهم هو الأسوأ أداءً في مؤشر“إس آند بي 500” خلال الربع الأول، حيث انخفض بنسبة 29%، وكان هذا أسوأ أداء فصلي لسهم“تسلا” منذ ديسمبر 2022، وأسوأ ربع أول على الإطلاق.

المصدر:

MENAFN30032024000202011048ID1108038663

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