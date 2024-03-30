كاثي وود تعزز حيازتها من أسهم تسلا بعد انخفاض حاد لسعرها

(MENAFN
- Al-Borsa News) اشترت شركة“آرك إنفيست- ARK Invest” التابعة للمستثمرة الأمريكية“كاثي وود” ما قيمته ملايين الدولارات من أسهم شركة“تسلا” الأسبوع الماضي بعد انخفاض قيمتها بشكل حاد.
وأضاف الصندوق التابع لـ“وود” 65.5 ألف سهم من أسهم تسلا، وفقًا لإشعار تداول أرسلته الشركة المشغلة للصندوق مساء الخميس.
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وكلفها ذلك نحو 14 مليون دولار، وتأتي الإضافة بعدما اشترى الصندوق 133.3 ألف سهم من أسهم صانعة السيارات الكهربائية وفقًا لإشعار صدر يوم الإثنين، بتكلفة 28 مليون دولار.
وتشكل أسهم“تسلا” الآن ثاني أكبر حيازات الصندوق البالغة 38 سهمًا، حيث يبدو أن“وود” تحاول الاستفادة من الأداء المضطرب للسهم منذ بداية هذا العام.
كان السهم هو الأسوأ أداءً في مؤشر“إس آند بي 500” خلال الربع الأول، حيث انخفض بنسبة 29%، وكان هذا أسوأ أداء فصلي لسهم“تسلا” منذ ديسمبر 2022، وأسوأ ربع أول على الإطلاق.
المصدر:
MENAFN30032024000202011048ID1108038663
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