إصدارات السندات في الصين تسجل نحو 663 مليار دولار فبراير الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني، أن إجمالي إصدارات السندات في الصين بلغ 4.71 تريليون يوان (662.83 مليار دولار) في فبراير 2024.
وأضاف البنك المركزي – في بيان اليوم السبت – أنه وعلى وجه التحديد، بلغت إصدارات سندات الخزانة 750 مليار يوان، في حين بلغت إصدارات سندات الحكومات المحلية 559.96 مليار يوان.
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وبلغت إصدارات السندات المالية 544.54 مليار يوان، بينما سجّلت إصدارات سندات ائتمان الشركات 683.46 مليار يوان.
وبلغت قيمة السندات القائمة المُحتفظ بها 160 تريليون يوان في نهاية فبراير الماضي.
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