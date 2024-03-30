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إصدارات السندات في الصين تسجل نحو 663 مليار دولار فبراير الماضي

3/30/2024 4:19:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات بنك الشعب الصيني، أن إجمالي إصدارات السندات في الصين بلغ 4.71 تريليون يوان (662.83 مليار دولار) في فبراير 2024.

وأضاف البنك المركزي – في بيان اليوم السبت – أنه وعلى وجه التحديد، بلغت إصدارات سندات الخزانة 750 مليار يوان، في حين بلغت إصدارات سندات الحكومات المحلية 559.96 مليار يوان.

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وبلغت إصدارات السندات المالية 544.54 مليار يوان، بينما سجّلت إصدارات سندات ائتمان الشركات 683.46 مليار يوان.

وبلغت قيمة السندات القائمة المُحتفظ بها 160 تريليون يوان في نهاية فبراير الماضي.

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