Saturday, 30 March 2024 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التجارة الخارجية للصين في السلع والخدمات تسجل 3.2 تريليون يوان خلال فبراير

3/30/2024 4:19:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين في السلع والخدمات بلغ 3.23 تريليون يوان في فبراير 2024.

وذكرت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي اليوم السبت، أنه من حيث القيمة الدولارية، بلغت قيمة الصادرات والواردات للتجارة الدولية للصين في السلع والخدمات 232.5 مليار دولار، و222.3 مليار دولار على التوالي، ما أدى الى فائض قدره 10.2 مليار دولار.

موضوعات متعلقة زيادة أسعار الحبوب ترفع صافي دخل زارعي الأرز في كوريا الجنوبية بـ2023 “باناسونيك” تبيع وحدتها لأعمال السيارات مقابل 2 مليار دولار استطلاع: 44% من مستثمري الولايات المتحدة راضون عن حالة الاقتصاد

ومن الإجمالي، بلغت قيمة صادرات السلع 1.46 تريليون يوان، في حين سجّلت الواردات 1.26 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 197.7 مليار يوان.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات الخدمات 194.7 مليار يوان في حين بلغت واردات الخدمات 320 مليار يوان، ما أدى إلى عجز قدره 125.4 مليار يوان.

وكانت السياحة أكبر مساهم في تجارة الخدمات، حيث بلغت قيمة تجارتها 142.5 مليار يوان.

MENAFN30032024000202011048ID1108038661

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث