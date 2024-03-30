التجارة الخارجية للصين في السلع والخدمات تسجل 3.2 تريليون يوان خلال فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين في السلع والخدمات بلغ 3.23 تريليون يوان في فبراير 2024.
وذكرت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي اليوم السبت، أنه من حيث القيمة الدولارية، بلغت قيمة الصادرات والواردات للتجارة الدولية للصين في السلع والخدمات 232.5 مليار دولار، و222.3 مليار دولار على التوالي، ما أدى الى فائض قدره 10.2 مليار دولار.
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ومن الإجمالي، بلغت قيمة صادرات السلع 1.46 تريليون يوان، في حين سجّلت الواردات 1.26 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 197.7 مليار يوان.
وبلغ إجمالي قيمة صادرات الخدمات 194.7 مليار يوان في حين بلغت واردات الخدمات 320 مليار يوان، ما أدى إلى عجز قدره 125.4 مليار يوان.
وكانت السياحة أكبر مساهم في تجارة الخدمات، حيث بلغت قيمة تجارتها 142.5 مليار يوان.
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