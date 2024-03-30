التجارة الخارجية للصين في السلع والخدمات تسجل 3.2 تريليون يوان خلال فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للصين في السلع والخدمات بلغ 3.23 تريليون يوان في فبراير 2024.

وذكرت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي اليوم السبت، أنه من حيث القيمة الدولارية، بلغت قيمة الصادرات والواردات للتجارة الدولية للصين في السلع والخدمات 232.5 مليار دولار، و222.3 مليار دولار على التوالي، ما أدى الى فائض قدره 10.2 مليار دولار.

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ومن الإجمالي، بلغت قيمة صادرات السلع 1.46 تريليون يوان، في حين سجّلت الواردات 1.26 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض قدره 197.7 مليار يوان.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات الخدمات 194.7 مليار يوان في حين بلغت واردات الخدمات 320 مليار يوان، ما أدى إلى عجز قدره 125.4 مليار يوان.

وكانت السياحة أكبر مساهم في تجارة الخدمات، حيث بلغت قيمة تجارتها 142.5 مليار يوان.