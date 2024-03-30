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توقعات بانتعاش الرحلات الجوية الدولية في كوريا الجنوبية خلال الصيف

3/30/2024 4:19:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) توقعت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، أن يصل عدد الرحلات الجوية على الخطوط الدولية لكوريا الجنوبية إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 خلال ذروة موسم الصيف.

وقالت الوزارة – اليوم السبت – إنه من المتوقع أن يرتفع عدد الرحلات الجوية على 231 خطا بين المطارات المحلية والمطارات الخارجية إلى 98%، أو 4.528 أسبوعيا، من مستوى ما قبل الجائحة خلال الفترة من 31 مارس إلى 26 أكتوبر التي تمثل موسم الذروة.

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وأضافت أن الرقم المقابل في نفس الفترة من عام 2019 بلغ 4.619 على الخطوط الدولية.

وقال مسؤول بالوزارة، إن الرحلات الجوية الدولية للبلاد ظلت عند أقل من 50% من مستويات ما قبل الجائحة في فترة ذروة صيف عام 2022، لكنها انتعشت بشكل حاد إلى 83% في نفس الفترة من العام التالي.

المصدر:

MENAFN30032024000202011048ID1108038660

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