توقعات بانتعاش الرحلات الجوية الدولية في كوريا الجنوبية خلال الصيف

(MENAFN
- Al-Borsa News) توقعت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، أن يصل عدد الرحلات الجوية على الخطوط الدولية لكوريا الجنوبية إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 خلال ذروة موسم الصيف.
وقالت الوزارة – اليوم السبت – إنه من المتوقع أن يرتفع عدد الرحلات الجوية على 231 خطا بين المطارات المحلية والمطارات الخارجية إلى 98%، أو 4.528 أسبوعيا، من مستوى ما قبل الجائحة خلال الفترة من 31 مارس إلى 26 أكتوبر التي تمثل موسم الذروة.
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وأضافت أن الرقم المقابل في نفس الفترة من عام 2019 بلغ 4.619 على الخطوط الدولية.
وقال مسؤول بالوزارة، إن الرحلات الجوية الدولية للبلاد ظلت عند أقل من 50% من مستويات ما قبل الجائحة في فترة ذروة صيف عام 2022، لكنها انتعشت بشكل حاد إلى 83% في نفس الفترة من العام التالي.
المصدر:
MENAFN30032024000202011048ID1108038660
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