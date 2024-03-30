Saturday, 30 March 2024 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيسة السابقة لمؤسسة الودائع الأمريكية تنتقد تعامل المنظمين مع البنوك الإقليمية

3/30/2024 4:19:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شيلا باير، الرئيسة السابقة للمؤسسة الفيدرالية الأمريكية للتأمين على الودائع، إن الهيئات التنظيمية يجب أن تدعم بقاء البنوك الإقليمية الكبرى من خلال تشجيع عمليات الاندماج بدلاً من التدقيق في الصفقات بشكل أوثق.

جاء ذلك خلال كلمة لـ“باير” التي قادت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع خلال إخفاقات البنوك في الأزمة المالية العالمية (كانت في منصبها بين عامي 2006 و2011)، وذلك أثناء حدث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي الأربعاء.

موضوعات متعلقة زيادة أسعار الحبوب ترفع صافي دخل زارعي الأرز في كوريا الجنوبية بـ2023 “باناسونيك” تبيع وحدتها لأعمال السيارات مقابل 2 مليار دولار استطلاع: 44% من مستثمري الولايات المتحدة راضون عن حالة الاقتصاد

وأضافت:“البنوك الإقليمية مهمة حقًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والحكومات المحلية، والمنظمات غير الربحية، وإذا تلاشت، فستكون الخيارات هي الذهاب إلى البنوك العملاقة التي من المحتمل أن تكون أكثر تكلفة وستولي اهتمامًا أقل”.

وذكرت أن المجموعة الأخيرة من المبادئ التوجيهية المحدثة للحكومة الفيدرالية بشأن عمليات الاندماج المصرفية ترقى إلى مستوى السياسة الخاطئة في الوقت الخطأ، في إشارة للقواعد الجديدة التي تزيد التدقيق للبنوك التي تبلغ أصولها 100 مليار دولار أو أكثر.

وفي أمريكا سبعة بنوك تبلغ أصولها 500 مليار دولار أو أكثر، و12 بنكًا تتراوح أصولها بين 200 مليار و500 مليار، و10 بنوك بأصول بين 100 مليار و200 مليار، و12 بنكًا بأصول بين 50 مليار و100 مليار، وأكثر من ألفي بنك بأصول بين 300 مليون و50 مليار.

وتابعت“باير”:“أنا قلقة للغاية بشأن الجهود الحالية لتثبيط أنشطة الاندماج والاستحواذ بين البنوك الإقليمية، ويجب أن نفعل العكس تمامًا، وإذا أردنا منع الإخفاقات، فعلينا أن نشجع الأصحاء على شراء الأضعف وليس الاتجاه المعاكس الذي نسلكه”.

في العام الماضي وحده، انهارت بنوك“سيليكون فالي” و”سيجنتشر” و”فيرست ريبابليك”، وبيعت أعمالها من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.

المصدر:

MENAFN30032024000202011048ID1108038659

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث