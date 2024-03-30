استطلاع: 44% من مستثمري الولايات المتحدة راضون عن حالة الاقتصاد

MENAFN - Al-Borsa News) ذكرت الرابطة الأمريكية للمستثمرين الأفراد، أن أعضاءها راضون عن الوضع الاقتصادي الحالي، موضحة أن توقعاتهم الصعودية لسوق الأسهم في الولايات المتحدة بلغت أعلى مستوى في 3 أسابيع.

وأظهر أحدث استطلاع أسبوعي بشأن وصف المستثمرين للوضع الحالي للاقتصاد، إفادة نحو 43.6% بأنه جيد، في مقابل 38.8% رأوا أن الأوضاع مختلطة، وفي حين قال 9% من المشاركين إن الوضع الاقتصاد الراهن عظيم، رأى 8% أنه سيئ.

موضوعاتزيادة أسعار الحبوب ترفع صافي دخل زارعي الأرز في كوريا الجنوبية بـ2023 “باناسونيك” تبيع وحدتها لأعمال السيارات مقابل 2 مليار دولار الرئيسة السابقة لمؤسسة الودائع الأمريكية تنتقد تعامل المنظمين مع البنوك الإقليمية

وأظهر المسح بشأن سوق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 27 مارس، ارتفاع التوقعات الصعودية بنحو 6.8 نقطة عند 50%، لتتجاوز متوسطها التاريخي البالغ 37.5%، للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 6 مارس (51.7%).

بينما انخفضت التوقعات المحايدة -أن تبقى أسعار الأسهم دون تغيير خلال الأشهر الستة المقبلة- بمقدار 2.1 نقطة إلى 27.6%، وتسجل قراءة دون متوسطها التاريخي البالغ 31.5%، للمرة السابعة خلال تسعة أسابيع.

فيما تراجعت التوقعات الهبوطية لأسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار 4.7 نقطة إلى 22.4 نقطة، لتظل دون متوسطها التاريخي البالغ 31%، للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي.

المصدر: