استطلاع: 44% من مستثمري الولايات المتحدة راضون عن حالة الاقتصاد

(MENAFN
- Al-Borsa News) ذكرت الرابطة الأمريكية للمستثمرين الأفراد، أن أعضاءها راضون عن الوضع الاقتصادي الحالي، موضحة أن توقعاتهم الصعودية لسوق الأسهم في الولايات المتحدة بلغت أعلى مستوى في 3 أسابيع.
وأظهر أحدث استطلاع أسبوعي بشأن وصف المستثمرين للوضع الحالي للاقتصاد، إفادة نحو 43.6% بأنه جيد، في مقابل 38.8% رأوا أن الأوضاع مختلطة، وفي حين قال 9% من المشاركين إن الوضع الاقتصاد الراهن عظيم، رأى 8% أنه سيئ.
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وأظهر المسح بشأن سوق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 27 مارس، ارتفاع التوقعات الصعودية بنحو 6.8 نقطة عند 50%، لتتجاوز متوسطها التاريخي البالغ 37.5%، للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 6 مارس (51.7%).
بينما انخفضت التوقعات المحايدة -أن تبقى أسعار الأسهم دون تغيير خلال الأشهر الستة المقبلة- بمقدار 2.1 نقطة إلى 27.6%، وتسجل قراءة دون متوسطها التاريخي البالغ 31.5%، للمرة السابعة خلال تسعة أسابيع.
فيما تراجعت التوقعات الهبوطية لأسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار 4.7 نقطة إلى 22.4 نقطة، لتظل دون متوسطها التاريخي البالغ 31%، للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي.
المصدر:
MENAFN30032024000202011048ID1108038658
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