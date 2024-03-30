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استطلاع: 44% من مستثمري الولايات المتحدة راضون عن حالة الاقتصاد

3/30/2024 4:19:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت الرابطة الأمريكية للمستثمرين الأفراد، أن أعضاءها راضون عن الوضع الاقتصادي الحالي، موضحة أن توقعاتهم الصعودية لسوق الأسهم في الولايات المتحدة بلغت أعلى مستوى في 3 أسابيع.

وأظهر أحدث استطلاع أسبوعي بشأن وصف المستثمرين للوضع الحالي للاقتصاد، إفادة نحو 43.6% بأنه جيد، في مقابل 38.8% رأوا أن الأوضاع مختلطة، وفي حين قال 9% من المشاركين إن الوضع الاقتصاد الراهن عظيم، رأى 8% أنه سيئ.

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وأظهر المسح بشأن سوق الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في 27 مارس، ارتفاع التوقعات الصعودية بنحو 6.8 نقطة عند 50%، لتتجاوز متوسطها التاريخي البالغ 37.5%، للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي، وهو أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 6 مارس (51.7%).

بينما انخفضت التوقعات المحايدة -أن تبقى أسعار الأسهم دون تغيير خلال الأشهر الستة المقبلة- بمقدار 2.1 نقطة إلى 27.6%، وتسجل قراءة دون متوسطها التاريخي البالغ 31.5%، للمرة السابعة خلال تسعة أسابيع.

فيما تراجعت التوقعات الهبوطية لأسعار الأسهم خلال الأشهر الستة المقبلة بمقدار 4.7 نقطة إلى 22.4 نقطة، لتظل دون متوسطها التاريخي البالغ 31%، للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي.

المصدر:

MENAFN30032024000202011048ID1108038658

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