Saturday, 30 March 2024 12:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باناسونيك تبيع وحدتها لأعمال السيارات مقابل 2 مليار دولار

3/30/2024 4:19:06 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) باعت شركة الإلكترونيات اليابانية“باناسونيك” وحدتها لأعمال السيارات إلى شركة الأسهم الخاصة“أبولو جلوبال مانجمنت”، ويشمل ذلك نشاط قطع الغيار.

وأعلنت“باناسونيك” في بيان الجمعة، بيع وحدة“باناسونيك أوتوموتيف سيستمز” لشركة“أبولو”، مقابل سعر يقدر قيمة الوحدة كاملة بنحو ملياري دولار، حيث من المقرر أن تحتفظ شركة الإلكترونيات اليابانية بحصة 20% في المشروع الجديد.

موضوعات متعلقة زيادة أسعار الحبوب ترفع صافي دخل زارعي الأرز في كوريا الجنوبية بـ2023 استطلاع: 44% من مستثمري الولايات المتحدة راضون عن حالة الاقتصاد الرئيسة السابقة لمؤسسة الودائع الأمريكية تنتقد تعامل المنظمين مع البنوك الإقليمية

وتحقق أعمال الوحدة ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويًا من المبيعات، وهي ليست جزءًا من وحدة“باناسونيك إنرجي” التي تبيع بطاريات السيارات الكهربائية لأمثال شركة“تسلا” وغيرها.

وقالت“أبولو” في بيان:“نحن متحمسون للدخول في شراكة مع باناسونيك أوتوموتيف لوضع الأعمال على طريق النمو المتسارع، ونكن احترامًا كبيرًا لسمعة الشركة فيما يتعلق بالجودة والابتكار ونتطلع إلى العمل مع فريقها الموهوب لإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة”.

المصدر:

MENAFN30032024000202011048ID1108038657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث