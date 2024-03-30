باناسونيك تبيع وحدتها لأعمال السيارات مقابل 2 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) باعت شركة الإلكترونيات اليابانية“باناسونيك” وحدتها لأعمال السيارات إلى شركة الأسهم الخاصة“أبولو جلوبال مانجمنت”، ويشمل ذلك نشاط قطع الغيار.
وأعلنت“باناسونيك” في بيان الجمعة، بيع وحدة“باناسونيك أوتوموتيف سيستمز” لشركة“أبولو”، مقابل سعر يقدر قيمة الوحدة كاملة بنحو ملياري دولار، حيث من المقرر أن تحتفظ شركة الإلكترونيات اليابانية بحصة 20% في المشروع الجديد.
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وتحقق أعمال الوحدة ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويًا من المبيعات، وهي ليست جزءًا من وحدة“باناسونيك إنرجي” التي تبيع بطاريات السيارات الكهربائية لأمثال شركة“تسلا” وغيرها.
وقالت“أبولو” في بيان:“نحن متحمسون للدخول في شراكة مع باناسونيك أوتوموتيف لوضع الأعمال على طريق النمو المتسارع، ونكن احترامًا كبيرًا لسمعة الشركة فيما يتعلق بالجودة والابتكار ونتطلع إلى العمل مع فريقها الموهوب لإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة”.
المصدر:
MENAFN30032024000202011048ID1108038657
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