باناسونيك تبيع وحدتها لأعمال السيارات مقابل 2 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) باعت شركة الإلكترونيات اليابانية“باناسونيك” وحدتها لأعمال السيارات إلى شركة الأسهم الخاصة“أبولو جلوبال مانجمنت”، ويشمل ذلك نشاط قطع الغيار.

وأعلنت“باناسونيك” في بيان الجمعة، بيع وحدة“باناسونيك أوتوموتيف سيستمز” لشركة“أبولو”، مقابل سعر يقدر قيمة الوحدة كاملة بنحو ملياري دولار، حيث من المقرر أن تحتفظ شركة الإلكترونيات اليابانية بحصة 20% في المشروع الجديد.

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وتحقق أعمال الوحدة ما يقرب من 10 مليارات دولار سنويًا من المبيعات، وهي ليست جزءًا من وحدة“باناسونيك إنرجي” التي تبيع بطاريات السيارات الكهربائية لأمثال شركة“تسلا” وغيرها.

وقالت“أبولو” في بيان:“نحن متحمسون للدخول في شراكة مع باناسونيك أوتوموتيف لوضع الأعمال على طريق النمو المتسارع، ونكن احترامًا كبيرًا لسمعة الشركة فيما يتعلق بالجودة والابتكار ونتطلع إلى العمل مع فريقها الموهوب لإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة”.

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