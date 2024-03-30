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زيادة أسعار الحبوب ترفع صافي دخل زارعي الأرز في كوريا الجنوبية بـ2023

3/30/2024 4:19:05 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت هيئة الإحصاء الكورية، إن صافي ربح زارعي الأرز في كوريا الجنوبية ارتفع للمرة الأولى منذ عامين في 2023؛ بفضل زيادة أسعار الحبوب الأساسية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أنه وفقا للبيانات التي جمعتها الهيئة، فقد ارتفع صافي دخل مزارعي الأرز بنسبة 12.7% على أساس سنوي ليصل إلى 358.000 وون (265.15 دولار) لكل 1.000 متر مربع من الأرز في العام الماضي.

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وقد حقق المزارعون أكبر صافي ربح منذ عقود في عام 2021 بقيمة 502.000 وون بفضل الظروف الجوية المواتية، لكن الربح انخفض إلى 317.000 وون في عام 2022 قبل أن يرتد مرة أخرى في العام الماضي.

وجاء النمو في العام الماضي؛ مع توسع الدخل الإجمالي لمزارعي الأرز بوتيرة أسرع من تكاليف الإنتاج، بعد أن عدلت الحكومة إمدادات الأرز من أجل تحقيق استقرار أسعار الأرز.

وبلغ الدخل الإجمالي للمزارعين 1.23 مليون وون لكل 1.000 متر مربع من الأرز في العام الماضي، بزيادة 5.2% عن العام السابق.

وأظهرت البيانات، أن تكلفة زراعة الأرز على حقل أرز مساحته 1.000 متر مربع ارتفعت بنسبة 2.4% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 875.000 وون.

ويعد الأرز غذاء أساسيا للكوريين، لكن استهلاكه شهد انخفاضا مطردا في العقود الأخيرة بسبب التغيرات في النظام الغذائي وعادات الأكل.

المصدر:

MENAFN30032024000202011048ID1108038656

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