زيادة أسعار الحبوب ترفع صافي دخل زارعي الأرز في كوريا الجنوبية بـ2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت هيئة الإحصاء الكورية، إن صافي ربح زارعي الأرز في كوريا الجنوبية ارتفع للمرة الأولى منذ عامين في 2023؛ بفضل زيادة أسعار الحبوب الأساسية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أنه وفقا للبيانات التي جمعتها الهيئة، فقد ارتفع صافي دخل مزارعي الأرز بنسبة 12.7% على أساس سنوي ليصل إلى 358.000 وون (265.15 دولار) لكل 1.000 متر مربع من الأرز في العام الماضي.
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وقد حقق المزارعون أكبر صافي ربح منذ عقود في عام 2021 بقيمة 502.000 وون بفضل الظروف الجوية المواتية، لكن الربح انخفض إلى 317.000 وون في عام 2022 قبل أن يرتد مرة أخرى في العام الماضي.
وجاء النمو في العام الماضي؛ مع توسع الدخل الإجمالي لمزارعي الأرز بوتيرة أسرع من تكاليف الإنتاج، بعد أن عدلت الحكومة إمدادات الأرز من أجل تحقيق استقرار أسعار الأرز.
وبلغ الدخل الإجمالي للمزارعين 1.23 مليون وون لكل 1.000 متر مربع من الأرز في العام الماضي، بزيادة 5.2% عن العام السابق.
وأظهرت البيانات، أن تكلفة زراعة الأرز على حقل أرز مساحته 1.000 متر مربع ارتفعت بنسبة 2.4% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 875.000 وون.
ويعد الأرز غذاء أساسيا للكوريين، لكن استهلاكه شهد انخفاضا مطردا في العقود الأخيرة بسبب التغيرات في النظام الغذائي وعادات الأكل.
المصدر:
MENAFN30032024000202011048ID1108038656
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