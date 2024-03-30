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إصابة شاب برصاص الاحتلال بمدينة طوباس

3/30/2024 4:16:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوباس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية،

وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن طواقهمها نقلوا مصابا برصاص قوات الاحتلال خلال الاقتحام للمستشفى.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة وسط اندلاع مواجهات ومحاصرة أحد المنازل.

يتبع..

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