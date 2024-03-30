إصابة شاب برصاص الاحتلال بمدينة طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network ) طوباس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية،
وأشارت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن طواقهمها نقلوا مصابا برصاص قوات الاحتلال خلال الاقتحام للمستشفى.
ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة وسط اندلاع مواجهات ومحاصرة أحد المنازل.
يتبع..
MENAFN30032024000205011050ID1108038655
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.