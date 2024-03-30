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مستعمر يختطف طفلا من حوسان غرب بيت لحم

3/30/2024 4:16:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اختطف مستعمر، صباح اليوم السبت، طفلا، من قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن مستعمرا من البؤرة الاستعمارية
"سيدي بوعز" الجاثمة على ارضي المواطنين والواقعة بين بلدة الخضر وحوسان اختطف الطفل باسل عبد الوهاب حمامرة (17عاما)، أثناء رعية الأغنام في منطقة الشرفا في القرية.

يشار إلى أن المستعمرين وبرفقة قوات الاحتلال اقتحموا مساء أمس، القرية، وتحديدا منطقة المطينة والشرفا باستخدام التراكتورن، وسط اعمال استفزازية بحق المواطنين.

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