مستعمر يختطف طفلا من حوسان غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اختطف مستعمر، صباح اليوم السبت، طفلا، من قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن مستعمرا من البؤرة الاستعمارية
"سيدي بوعز" الجاثمة على ارضي المواطنين والواقعة بين بلدة الخضر وحوسان اختطف الطفل باسل عبد الوهاب حمامرة (17عاما)، أثناء رعية الأغنام في منطقة الشرفا في القرية.
يشار إلى أن المستعمرين وبرفقة قوات الاحتلال اقتحموا مساء أمس، القرية، وتحديدا منطقة المطينة والشرفا باستخدام التراكتورن، وسط اعمال استفزازية بحق المواطنين.
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