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حالة الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة حتى الثلاثاء

3/30/2024 4:16:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ولطيفا، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد،
يكون الجو صاف، الى غائم جزئي، حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الاثنين المقبل، غائما جزئيا، حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئي الى صاف حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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