حالة الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة حتى الثلاثاء

(MENAFN
- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً الى غائم جزئي ولطيفا، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والأحد،
يكون الجو صاف، الى غائم جزئي، حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو، الاثنين المقبل، غائما جزئيا، حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئي الى صاف حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .
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