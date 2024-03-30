جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقتل فلسطينييْن ودفن جثتيهما بجرافة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف فيه بقتل فلسطينييْن ودفن جثتيهما بواسطة جرافة، وذلك بعد أن نشرت قناة الجزيرة مقطعا مصورا يظهر تفاصيل عملية القتل.





وبرر جيش الاحتلال في بيانه أن قتل الفلسطينييْن تم بعد اقترابهما مما سماها منطقة عمليات وسط غزة بطريقة مريبة وعدم استجابتهما للطلقات التحذيرية.





وأشار البيان إلى أنه تم قتلهما وجرف جثتيهما خشية أن يكونا حاملين متفجرات.