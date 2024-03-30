جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقتل فلسطينييْن ودفن جثتيهما بجرافة

(MENAFN
- Palestine News Network ) غزة/PNN-نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف فيه بقتل فلسطينييْن ودفن جثتيهما بواسطة جرافة، وذلك بعد أن نشرت قناة الجزيرة مقطعا مصورا يظهر تفاصيل عملية القتل.
وبرر جيش الاحتلال في بيانه أن قتل الفلسطينييْن تم بعد اقترابهما مما سماها منطقة عمليات وسط غزة بطريقة مريبة وعدم استجابتهما للطلقات التحذيرية.
وأشار البيان إلى أنه تم قتلهما وجرف جثتيهما خشية أن يكونا حاملين متفجرات.
MENAFN30032024000205011050ID1108038652
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.