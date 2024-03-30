الحرب على غزة في يومها الـ176: أسلحة أميركية جديدة لإسرائيل والأخيرة تصعّد هجماتها

(MENAFN
- Palestine News Network ) غزة/PNN-تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ176 وسط استمرار تصعيد جيش الاحتلال هجماته ضد القطاع الصحي والمستشفيات في مختلف أنحاء القطاع مخلفًا مئات الشهداء والجرحى يوميًا.
استشهد 8 مواطنين، مساء امس الجمعة، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل شرق مدينة غزة.
وشنت طائرات الاحتلال غارة على منزل عائلة عليوة، شرق حي الشجاعية شرق غزة، ما أسفر عن 3 شهداء، وعدد من الجرحى.
كما استشهد 5 مواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل المواطنين قرب أبراج الأسرى غرب النصيرات وسط قطاع غزة.
وفي السياق، استهدف قصف مدفعي منازل المواطنين، في مناطق متفرقة في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما واصلت الطائرات شن غارات عنيفة على المحافظة الوسطى في القطاع.
وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في مخيم خان يونس النار بشكل مكثف على محيط مجمع ناصر الطبي.
وأوضحت مصادر صحفية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.
MENAFN30032024000205011050ID1108038651
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.