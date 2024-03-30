الحرب على غزة في يومها الـ176: أسلحة أميركية جديدة لإسرائيل والأخيرة تصعّد هجماتها

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ176 وسط استمرار تصعيد جيش الاحتلال هجماته ضد القطاع الصحي والمستشفيات في مختلف أنحاء القطاع مخلفًا مئات الشهداء والجرحى يوميًا.



استشهد 8 مواطنين، مساء امس الجمعة، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل شرق مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة على منزل عائلة عليوة، شرق حي الشجاعية شرق غزة، ما أسفر عن 3 شهداء، وعدد من الجرحى.

كما استشهد 5 مواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منازل المواطنين قرب أبراج الأسرى غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي السياق، استهدف قصف مدفعي منازل المواطنين، في مناطق متفرقة في حي الزيتون بمدينة غزة، فيما واصلت الطائرات شن غارات عنيفة على المحافظة الوسطى في القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في مخيم خان يونس النار بشكل مكثف على محيط مجمع ناصر الطبي.

وأوضحت مصادر صحفية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة.



