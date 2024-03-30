فتاة تنتحر بعد مقتل خطيبها بطريقة مروعة في مصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت جهات التحقيق المختصة في مصر نقل جثمان رحاب فتاة البراجيل التي أنهت حياتها بعد أسابيع من مقتل خطيبها على يد خطيبها السابق حزنا عليه، إلى مصلحة الطب الشرعي.

وأمرت جهات التحقيق المصرية انتداب أحد الأطباء الشرعيين بالمشرحة لإجراء الصفة التشريحية لجثمان رحاب فتاة البراجيل، لبيان ما إذا كان يوجد شبهه جنائية في الوفاة من عدمه وبيان ما إذا كانت توجد ثمة إصابات حيوية في الجثمان من عدمه.



ونوهت جهات التحقيق إلى أنه في حالة وجد شبهة جنائية في وفاة رحاب فتاة البراجيل بيان تاريخ وسبب وكيفية حدوث الوفاة وبيان أيضا ما إذا كان يوجد ثمة أدوات استخدمت في إحداث تلك الإصابات والتي أودت بحياتها من عدمه مع بيان السبب المباشر المؤدي إلى الوفاة تحديدا.

روسيا اليوم