الربط الكهربائي الأردني العراقي يدخل الخدمة اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يدخل خط الربط الكهربائي الأردني - العراقي الخدمة اليوم السبت، حسبما أعلن المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية أمجد الرواشدة.



وقال الرواشدة في بيان صحفي الخميس، إن الخط سيكون مشتركا بين محطتي الريشة الكهربائية الأردنية ومحطة الرطبة العراقية وعلى جهد 132 كيلو فولت، لتغذية أحمال منطقة الرطبة القريبة من الحدود مع الأردن.



قال وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، إن اكتمال التشغيل الرسمي للربط الكهربائي بين العراق والأردن، جاء بعد جهود كبيرة ومتابعة حثيثة، مؤكدًا أن التشغيل سيكون السبت.



وأضاف الوزير في بيان صحفي، الجمعة، أنه بعد جهد كبير ومتابعة حثيثة، نقطف ثمار الإنجاز بإطلاق التشغيل الرسمي للربط الكهربائي بين العراق والأردن السبت.



وأضاف: "أولى ثمار المشروع تجهيز قضاء الرطبة، في محافظة الأنبار، والقريبة من الحدود الأردنية، بالطاقة الكهربائية بعد معاناة دامت 10 سنوات لم ينعم خلالها السكان بالكهرباء الوطنية بعد تخريبها من قبل عصابات الإرهاب، إثر اجتياح المحافظة عام 2014".



وأوضح وزير الكهرباء، أن طول خط الربط الكهربائي يبلغ 330 كم، داخل الأراضي العراقية + 6 كم داخل الأراضي الأردنية بجهد 132 كيلو فولت. وسيكون مقدار الطاقة المجهزة عبر الخط الناقل في المرحلة الأولى بحدود 40 ميغاواط، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تبلغ 150 ميغاواط بعد اكتمال الخط لغاية محطة القائم، على أن تصل النتائج إلى 500 ميغاواط، مستقبلا، لتغذية أجزاء كبيرة من محافظة الأنبار غربي البلاد.

