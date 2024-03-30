قوة خاصة من جيش الاحتلال تقتحم طوباس
التاريخ
3/30/2024 3:10:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس في الضفة الغربية.
وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إضافية وحاصرت منزلا في طوباس، كما تخوض اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة.
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