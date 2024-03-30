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قوة خاصة من جيش الاحتلال تقتحم طوباس

3/30/2024 3:10:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس في الضفة الغربية.


وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إضافية وحاصرت منزلا في طوباس، كما تخوض اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة.


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