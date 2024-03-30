هل تناول البيض يمثل خطراً على القلب؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توصلت دراسة إلى أن تناول 12 بيضة من البيض المدعّم أسبوعياً ليس له تأثير سلبي على نسبة الكوليسترول في الدم.والبيض المدعم هو الذي يحتوي على مستويات غنية من فيتامينات "د" و"ب" و"إي"، وأحماض أوميغا الدهنية واليود، بالإضافة إلى نسبة منخفضة من الدهون المشبعة.



وأجرى الدراسة باحثون في الكلية الأمريكية لأمراض القلب، حيث قاموا بمتابعة 140 مريضاً يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، أو معرضين لخطر الإصابة بها، وذلك لمدة 4 أشهر.



وبحسب "ساينس دايلي"، تناول نصف المرضى 12 بيضة من البيض المدعّم أسبوعياً خلال فترة الدراسة، بينما لم يتناول المشاركون الآخرون البيض.



الكوليسترول والأنسولين

وأظهرت النتائج انخفاضاً بسيطاً في كل من الكوليستروزل الجيد والسيئ لدى مجموعة البيض المدعّم، ويعني ذلك أن تناول البيض لم يؤثر سلباً على الكوليسترول.



كما وجد الباحثون تحسن مقاومة الأنسولين لدى مجموعة البيض المدعّم، وزيادة في نسبة فيتامين "ب" لديهم.



ويُعد البيض مصدراً غير مكلف نسبياً للبروتين والكوليسترول الغذائي. كما يحتوي على كمية أقل من الدهون المشبعة والفيتامينات والمعادن الإضافية، مثل اليود وفيتامين "د" والسيلينيوم وفيتامينات "ب" 2 و5 و12 وأحماض أوميغا3 الدهنية.

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