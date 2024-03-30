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ماهو صيام البشرة؟ وما فوائده؟

3/30/2024 3:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوردت مجلة Stylebook أن صيام البشرة Skin Fasting يساعد المجهدة على الاستشفاء والتجدد، واستعادة نقائها ونضارتها ووهجها.
وأوضحت المجلة المعنية أن "صيام" البشرة يعني الاستغناء عن مستحضرات العناية والتجميل على مدار أسبوعين، باستثناء جل تنظيف خفيف، وتونر، ومستحضر عناية لطيف وكريم واقٍ من أشعة الشمس غير دهني، مع خلو هذه المستحضرات من الكحول، والمواد العطرية والسيليكون، لأنها تسبب جفاف البشرة.


ويساعد صيام البشرة على التخلص من مواضع الاحمرار والتهيج ويقضي على الشوائب مثل البثور، والرؤوس السوداء، ما يمنح البشرة مظهراً نقياً يشع نضارة وحيوية.

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