الهلال الأحمر بغزة: فقدنا 26 فردا من طواقمنا منذ بداية الحرب

الهلال الأحمر بغزة: فقدنا 26 فردا من طواقمنا منذ بداية الحرب
التاريخ
3/30/2024 3:10:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 26 فردا من طواقمه منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأوضح أن 15 من طواقمه استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي وهم يؤدون عملهم الإنساني ويرتدون شارة الهلال المحمية.
MENAFN30032024000208011052ID1108038569
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.